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Bezmoc podvědomí

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Advokát na penzi JUDr. Jiří Bejček dnes opět špatně spal. Přesto vstal a otevřel okno. Ale nezajímala ho nádhera letního dne, hra slunečního světla v zeleni parku, ani ptačí koncert.
Bezmoc podvědomí

Bezmoc podvědomí

Zdroj: Lidé
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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