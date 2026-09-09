Kdy a jak dorazí peníze: Přehled o výplatách starobních důchodů

Důchod se vyplácí dopředu
Oproti výplatě mzdy za odvedenou práci se důchod vyplácí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Po přiznání starobního důchodu bude jeho první pravidelná výplata dle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zpracována podle toho, kolik času na zajištění výplaty potřebují výplatní partneři ČSSZ, jako jsou Česka pošta a jednotlivé banky.
Starobní důchodce dostane v rozhodnutí o přiznání důchodu informaci o svém výplatním termínu, kterým bude některý sudý den mezi 2. a 14. dnem v měsíci. Je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb, je jeho výplatní termín stanovený vždy na 12. den v měsíci.
Příklad
Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu stanovilo výplatu na 10. den v měsíci, přičemž důchod byl přiznán k 26. 5. Znamená to, že první výplata důchodu bude zajištěna od 10. 6., a to pro období
od 10. 6. do 9. 7. daného roku. Klientovi bude zároveň poukázán doplatek důchodu od 26. 5. do 9. 6. společně s první pravidelnou výplatou.
Kdy a jak se posouvají termíny výplaty důchodů
Je zavedeným pravidlem, že ČSSZ vyplácí důchod, jehož výplatní termín připadl na sobotu, už v předstihu v pátek. Pokud však výplatní termín připadne na neděli, bude si muset na něho důchodce počkat až do pondělí. Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách informuje o případných změnách výplatních termínů, k nimž dochází v důsledku státních svátků.
Jakým způsobem si lze nechat důchod vyplácet
ČSSZ vyplácí důchody buď na běžný účet, nebo v hotovosti. Hotovostní výplatu zabezpečuje pro ČSSZ na základě Mandátní smlouvy o výkonu důchodové služby Česká pošta, a to prostřednictvím dokladu „Důchody – výplatní doklad“. Pro výplatu důchodu na účet lze zvolit kteroukoliv banku v České republice.
Hotovostní výplata důchodu
První splátka důchodu je vždy doručována do místa bydliště příjemce a vyplacena do vlastních rukou poštovním doručovatelem. Pokud není příjemce doma k zastižení, tak je důchod uložen na příslušné ukládací poště podle jeho trvalého bydliště. Tam si ho pak může osobně vyzvednout. Upozornění o tom ale příjemce od České pošty do své poštovní schránky nedostane, takže je třeba si výplatní termín pohlídat a na poštovního doručovatele si počkat.
V případě doručeného důchodu jsou peníze příjemci doručeny do vlastních rukou poštovním doručovatelem na adresu, která je uvedená na výplatním dokladu. Opět platí, není-li příjemce doma k zastižení, pak si důchod osobně převezme na poště. Tento způsob výplaty je vhodný zejména pro imobilní příjemce.
U odnosného důchodu si příjemce svůj důchod vždy vyzvedává na přepážce pošty, kterou si sám zvolí.
U obou variant hotovostní výplaty důchodu se platí poplatek České poště ve výši 94 korun za každou splátku důchodu, což znamená, že důchodce ročně zaplatí 1 128 korun. Tento poplatek musejí hradit všichni příjemci důchodů, které byly přiznány po 31. 12. 2009.
Výplata důchodu jiné osobě než důchodci
Obecně platí pravidlo, že důchod se předává jeho příjemci do vlastních rukou. Existují ale případy, u nichž je možná výplata důchodu i jiné osobě, kterou může být:
- zákonný zástupce
- opatrovník
- člen domácnosti, jenž důchodce zastupuje podle paragrafů 49 a 50 občanského zákoníku
- zvláštní příjemce – stanovený rozhodnutím obecního úřadu
- manžel, manželka.
Kromě manžela nebo manželky musejí být ostatní výše uvedené osoby označeny na dokladu „Důchody – výplatní doklad“. U manželů je možné manžela nebo manželku z převzetí důchodu písemně vyloučit.
Bezhotovostní výplata důchodu
Protože se u důchodů přiznaných po 31. 12. 2009 hradí poplatek za hotovostní výplatu, je levnější a praktičtější variantou jejich výplata na bankovní účet. Důchodci odpadá nutnost si pro důchod zajít na poštu, nebo ve výplatní den důchodu být doma a vyhlížet poštovního doručovatele. Banku si důchodce může vybrat podle své vůle a především podle toho, která nabízí služby bez poplatků. Důchod nelze vyplácet na spořicí účet ani na termínovaný vklad.
Bezhotovostně může být důchod vyplácen:
- na účet klienta
- na účet manžela/manželky, partnera/partnerky, registrovaného partnera/partnerky.
Jiné možnosti nejsou povolené. Není možné posílat důchod na účet dítěte, vnoučete, druha či družky nebo kterékoliv jiné osoby, i kdyby se ona o důchodce starala jako neformální pečující. V bance lze ovšem zařídit, aby tato osoba byla disponentem účtu důchodce, pokud s tím on bude souhlasit.
Výplata důchodu na účet jiné osoby, než je manžel/manželka či partner/partnerka je možná za splnění určitých podmínek. Tato osoba musí být z rozhodnutí soudu ustanovena opatrovníkem důchodce nebo zvláštním příjemcem důchodu žadatele z rozhodnutí obecního úřadu a je dle rozhodnutí soudu jeho zákonným zástupcem nebo zastupujícím členem domácnosti. K žádosti o vyřízení výplaty důchodu je nutné rozhodnutí soudu či obce doložit. Opatrovníkem může být stanovena i právnická osoba, která o výplatu na svůj účet žádá dopisem, nikoliv tiskopisem.
Pro změnu výplaty důchodu na bezhotovostní je třeba vyplnit formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ v případě, že peníze budou poukazovány na bankovní účet, který patří příjemci důchodu. Potvrzení bankou se nevyžaduje.
Bude-li ale důchodce chtít si nechat posílat důchod na účet manžela/manželky nebo partnera/partnerky, tak musí vyplnit formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky, partnera/partnerky, registrovaného partnera/partnerky v České republice“. Na tomto tiskopisu musejí podepsat souhlas oba, tedy příjemce důchodu i jeho manžel/manželka nebo partner/partnerka. Zároveň je nutné i potvrzení bankou.
Tyto vyplněné a vlastnoručně podepsané formuláře může důchodce doručit:
- osobně okresní správě sociálního zabezpečení
- poslat datovou schránkou
- odeslat elektronicky po přihlášení na ePortál ČSSZ.
Změnu výplaty důchodu Česká správa sociálního zabezpečení provede do 2 měsíců.
Jak je to s výplatou důchodu v případě hospitalizace
V životě důchodce může přijít situace, kdy je na dobu delší než 1 měsíc hospitalizován. Pokud je mu důchod vyplácen na bankovní účet, tak se vlastně vůbec nic nemění. Jiné je to u hotovostní výplaty důchodu. Zdravotnické zařízení, v němž je důchodce hospitalizován, lze požádat, aby Česká pošta poslala důchod právě tam.
Kromě toho může být důchod po dobu 3 měsíců uložen na poště, kde si ho pak důchodce po skončení hospitalizace osobně vyzvedne. Jestliže si důchod ani po třech měsících jeho příjemce na poště nevyzvedne, tak může být výplata důchodu zastavena. Pak je nutné o obnovení výplaty požádat Českou správu sociálního zabezpečení.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/web/cz/starobni-duchod, ceskaposta.cz