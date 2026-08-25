Alex Marešová překvapila rázným názorem na svého tatínka. Fanouškům vyrazila dech

Na pódiu je Leoš Mareš zvyklý na tisíce lidí, potlesk i publikum, které si na jeho vystoupení kupuje vstupenky. Doma má ale posluchačku, která se rozhodně nebojí říct mu svůj názor bez jakýchkoli okolků. Ukázalo to krátké letní video, které moderátor sdílel se svými sledujícími. Záběr působí na první pohled úplně obyčejně. Monika Marešová houpe dceru Alex na zavěšené pneumatice, Leoš stojí opodál s telefonem a celou rodinnou chvíli natáčí. K tomu si začne zpívat.
Jeho hudební vložka však dlouho nevydrží. Čtyřletá Alex tatínka velmi rychle upozorní, že by podle ní měl se zpěvem raději přestat. Bezprostřední dětská reakce dala jinak poklidnému videu přesně ten moment, kterého si fanoušci všimli nejvíce.
Nejpřísnější posluchačku má Mareš zřejmě doma
Pro člověka, který je zvyklý stát před zaplněnými sály, šlo o poměrně nekompromisní domácí hodnocení. Mareš si ale podobné momenty evidentně umí užít s nadhledem a právě v tom celé video funguje. Není naaranžované ani přehnaně uhlazené. Je to obyčejná rodinná situace, kdy dítě řekne přesně to, co si v danou chvíli myslí.
Pobavení neskrývali ani sledující. Někteří v komentářích s nadsázkou připomínali, že zatímco Alex by otcův zpěv nejraději zastavila, jeho fanoušci si na podobná vystoupení běžně kupují vstupenky. Kontrast mezi koncertním Leošem Marešem a tatínkem, kterého vlastní dcera během několika sekund usměrní, tak zafungoval lépe než jakákoli předem připravená scénka.
Moderátor celý příspěvek pojal jako malou ukázku obyčejného léta, v němž není potřeba nic velkého. Houpačka z pneumatiky, dítě, rodiče a několik spontánních poznámek úplně stačily.
Rodinná idylka po Marešovsku
Dokonale uhlazený obrázek rodinného léta se ale nekonal ani dál. Do dění se zapojila také Monika Marešová, která romantickou atmosféru uzemnila velmi civilní poznámkou o nepříjemném zápachu v okolí. Právě podobné detaily dávají krátkým záběrům ze soukromí Marešových jiný tón než klasickým fotografiím z dovolených, večírků nebo společenských akcí.
Místo dokonalé rodinné fotografie tak vznikla krátká ukázka běžného života, v němž si každý z trojice jede trochu po svém. Monika houpe dceru, Leoš zpívá a natáčí, Alex jeho pěvecké ambice okamžitě koriguje a do toho přijde ještě poznámka, která celou idylku definitivně vrátí na zem.
Pozornost sledujících se přesto velmi rychle přesunula od rodičů k samotné Alex. V komentářích se opakovalo překvapení nad tím, jak moc se dcera známého páru během posledních měsíců změnila a vyrostla. Ještě nedávno ji veřejnost vnímala jako malou holčičku, nyní už působí mnohem samostatněji a především dává stále častěji najevo vlastní osobnost.
Alex oslavila čtyři roky a vlastní názor jí rozhodně nechybí
Dcera Leoše a Moniky Marešových oslavila letos v březnu čtvrté narozeniny. Už tehdy vzbudily fotografie, které rodina zveřejnila, velkou pozornost. Fanoušci si všímali její podoby s tatínkem a také toho, jak rychle roste. O několik měsíců později je změna ještě výraznější.
Právě věk kolem čtyř let je navíc obdobím, kdy děti začínají mnohem otevřeněji prosazovat vlastní názory. V případě Alex je podle posledního rodinného videa zřejmé, že s tím rozhodně nemá problém. Slavné příjmení ani tatínkovy vyprodané koncerty na její hodnocení pěveckého výkonu žádný velký vliv nemají.
A možná právě proto celé video zaujalo. Ne kvůli luxusu, známým tvářím ani pečlivě připravené podívané. Tentokrát stačila jedna obyčejná letní chvíle a čtyřletá holčička, která svému tatínkovi bez váhání vysvětlila, že doma má publikum s vlastními pravidly.
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