West Ham bez Součka nasbíral za dvě kola jediný bod. Kritika fanoušků míří na bývalého hráče Slavie Dioufa

Když klub v květnu sestoupil z Premier League, vedení slíbilo jediné: okamžitý návrat. Trenér Nuno Espírito Santo dostal důvěru, kapitán Jarrod Bowen zůstal, přestupový trh měl posílit kádr na druholigové poměry. Jenže 16. srpna v Burnley West Ham vedl 2:0 a nechal si dát dva góly v závěru. O šest dní později přijel na London Stadium Charlton Athletic a vyhrál 2:1 před 62 264 diváky. Atmosféra na tribunách se změnila z očekávání v nervozitu. A uprostřed toho všeho chybí Tomáš Souček.
Souček jako měřítko toho, co chybí
Český záložník si přivezl z mistrovství světa 2026 zranění kotníkových vazů. Klub 14. srpna oznámil jen to, že jeho stav se posuzuje průběžně, žádný termín návratu. Souček chyběl v Burnley, chyběl proti Charltonu a podle klubového preview měl chybět i 24. srpna v Southamptonu.
Nejde přitom jen o jméno v sestavě. Souček byl ve West Hamu posledních šest let osou středu pole: fyzická přítomnost v obou šestnáctkách, lídr kabiny, hráč, který v klíčových momentech přebíral zodpovědnost. Bez něj vypadá střed pole personálně i zkušenostně chudší. Dva zápasy, dva kolapsové momenty: ztracený dvougólový náskok a domácí prohra s klubem, který ještě nedávno hrál třetí ligu. Korelace není důkaz, ale obraz je výmluvný.
Diouf: frustrace hledá adresu
El Hadji Malick Diouf přišel do West Hamu v červenci 2025 ze Slavie Praha, kde odehrál výraznou titulovou sezonu: 27 ligových zápasů, 7 gólů, 3 asistence a 15 čistých kont s ním v sestavě. V Londýně za první ročník nasbíral 32 ligových startů a 5 asistencí. Čísla slušná, ale gólový dopad výrazně slabší než v Edenu.
Po porážce s Charltonem se kolem jednadvacetiletého Senegalce strhla bouře. Fanouškovské médium Hammers News zveřejnilo screenshot, na kterém Diouf údajně „lajkoval“ příspěvek oznamující výsledek zápasu. Část fanoušků to interpretovala jako lhostejnost k výsledkům klubu. Hráč ani West Ham se k tomu nevyjádřili.
Jenže obraz není černobílý. Na fanouškovském fóru KUMB se ve stejné době objevily příspěvky, které naopak chtěly Dioufa v základní sestavě místo Scarlese a kritizovaly spíš Nuna za to, že ho nenasadil. Frustrace po dvou zklamáních hledá viníka, a Diouf se stal terčem jedné části tribun, zatímco druhá ho brání.
Přestupové mlhy kolem Dioufa
K napětí přidávají palivo i přestupové spekulace. Podle novináře Alexe Crooka z talkSPORTu měl Brentford chystat novou nabídku za Dioufa, údajně až kolem milionu liber. Jenže prakticky vzápětí přišla protiinformace od Doma Smithe, že žádné čerstvé rozhovory neprobíhají a zájem ochladl. Občas se v médiích mihne i Sunderland, ale bez solidního podkladu. Kdo chce v tomhle šumu najít jasný signál, bude zklamaný.
Pro West Ham je Diouf v tuto chvíli hráčem kádru. Případný prodej za vysokou částku by sice přinesl peníze, ale v situaci, kdy tým sbírá bod za dva zápasy, by odchod dalšího hráče základu vyslal katastrofální signál.
Tabulka ještě nebolí, ale reputace ano
Po dvou kolech Championship vypadá tabulka takhle: Wolves, další sestupující, jsou čtvrtí se 4 body. Burnley má stejně jako West Ham jediný bod a je osmnáctý. Na šesté místo, které ještě znamená play-off, ztrácí West Ham tři body. Matematicky nic dramatického.
Psychologicky je to jiný příběh. Klub, který se prezentoval jako favorit na postup, který si před startem sezony rámoval Championship jako přestupní stanici zpět do Premier League, teď čelí heslům „Nuno out“ na sociálních sítích po druhém inkasovaném gólu od Charltonu. Vedení v květnovém prohlášení vyjádřilo Nunovi důvěru, ale ta byla formulovaná pro scénář, ve kterém tým body sbírá.
Čtyřicet čtyři zápasů Championship zbývá. Souček se léčí, Diouf je v kádru, Bowen zatím zůstává. West Ham má na papíře dost na to, aby sezonu otočil. Jenže papír nepočítá s prázdným středem pole a tribunou, která po dvou kolech přestává věřit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner