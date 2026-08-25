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CSG dodá do zahraničí mostní automobily za více než miliardu korun

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V posledních měsících získala skupina CSG kontrakty pro pět zákazníků z Evropy, Blízkého a Středního východu a jihovýchodní Asie. Celková hodnota objednávek na desítky mostních automobilů přesahuje podle společnosti jednu miliardu korun.
CSG dodá do zahraničí mostní automobily za více než miliardu korun

CSG dodá do zahraničí mostní automobily za více než miliardu korun

Zdroj: CSG
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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