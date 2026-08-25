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Vyměnili poklady za hřebíky: Jak jedna kánoe a dovoz oceli drasticky ukončily dobu kamennou na Novém Zélandu

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Na počátku léta před více než tisíci lety překonal dobře zásobený katamarán s polynéskou posádkou z Cookových ostrovů nebo z Tahiti všechny nástrahy polohy a podnebí.
Vyměnili poklady za hřebíky: Jak jedna kánoe a dovoz oceli drasticky ukončily dobu kamennou na Novém Zélandu

Vyměnili poklady za hřebíky: Jak jedna kánoe a dovoz oceli drasticky ukončily dobu kamennou na Novém Zélandu

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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