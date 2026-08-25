Devět gólů za 400 tisíc měsíčně. Mladá Boleslav sečetla Lakatošovy statistiky a rozhodla se s ním rozloučit

Čísla sama o sobě nevypadají jako rozsudek. Gól každý necelý čtvrtý zápas, bod každý necelý druhý, v boleslavském útoku s tím Lakatoš patřil mezi tři nejproduktivnější forvady. Jenže klub nehodnotil jen tabulku střelců. Hodnotil roli, kterou měl Lakatoš plnit, peníze, které za ni platil, a způsob, jakým hráč v týmu den za dnem fungoval. Výsledek: sportovní ředitel Tomáš Vlasák oznámil rozchod, na kterém se shodlo vedení i realizační tým. Smlouva přitom měla běžet ještě celou sezonu 2026/27.
Sezona, která se rozpadla na kusy
Lakatoš vstoupil do ročníku 2025/26 jako jeden z lídrů útoku. V předchozí sezoně odehrál 61 zápasů, nasbíral 17 gólů a 25 asistencí, tedy 42 bodů, solidní čísla pro boleslavské poměry. Pak přišel prosinec. 7. prosince 2025 si poranil nohu a na led se vrátil až 22. února 2026. Dva a půl měsíce mimo sestavu.
Po návratu stihl ještě několik startů, poslední doložený 4. března. Konečná bilance: 34 zápasů, 9+10, 19 bodů, 44 trestných minut. Gólové tempo na zápas nespadlo dramaticky (0,26 gólu za start oproti 0,28 v předchozím ročníku). Co spadlo, byl celkový objem. A právě objem klub potřeboval od hráče, kterému podle
iSportu platil zhruba 400 tisíc korun měsíčně. Třetí nejlepší střelec, a přesto problém
Paradox Lakatošova konce nejlíp ilustruje srovnání s ostatními útočníky Boleslavi:
Hráč Zápasy Góly Asistence Body Tomáš Fořt 47 14 10 24 Jan Buchtele 44 12 11 23 Dominik Lakatoš 34 9 10 19 Aleksi Rekonen 51 8 9 17 Dávid Gríger 31 7 7 14 Pavol Skalický 47 6 9 15
Lakatoš nebyl produktivitou mimo elitu týmu. Byl třetí. Jenže Fořt i Buchtele odehráli výrazně víc zápasů a stáli klub podle dostupných informací méně. Boleslav skončila třináctá, bez play-off, se skóre 102:140 po 52 kolech. Útok jako celek selhal a Lakatoš, navzdory slušným číslům na zápas, nedokázal být tím tahounem, za kterého platila.
Peníze, které klub neměl
Částka 400 tisíc měsíčně není oficiálně potvrzená. Klub ji nezveřejnil, figuruje jen v komentáři iSportu. I tak ale zapadá do mozaiky, kterou generální manažer Jan Tůma skládal už na podzim 2024, když v rozhovoru pro
Hokej.cz mluvil o tom, že Boleslav přivedla nadstandardní hráče a má dražší kádr, zatímco finanční nůžky v extralize se rozevírají.
Po sezoně 2025/26 se obraz ještě zhoršil. Klub zveřejnil informaci o
městské zápůjčce 10 milionů korun na stabilizaci cash-flow a otevřeně přiznal ztrátové roky. V tomhle prostředí držet drahý kontrakt hráče, který odehrál jen 34 zápasů a jehož „každodenní fungování v rámci týmu“ podle klubu neodpovídalo očekáváním, přestávalo dávat smysl.
Co přesně ono „každodenní fungování“ znamená, Boleslav neupřesnila. Žádný konkrétní incident, žádný kázeňský prohřešek. Jen obecná formulace sportovního ředitele Vlasáka a shoda vedení na tom, že cesta dál vede bez Lakatoše.
Útok se překresloval už od jara
Rozchod nepřišel z čistého nebe. Už 15. dubna 2026 Boleslav oznámila příchod kanadského útočníka Jordana Martela, v červnu přidala Antoina Moranda. Sportovní manažer Marek Ševc koncem července řekl, že právě tito dva mají zacelit díru po chybějícím centru a střelci. Lakatoš do finální skladby nezapadl.
Od dubna navíc tým vedl nový hlavní trenér Petr Haken, který nahradil Patrika Augustu. Haken při nástupu prohlásil, že se nechce vracet k tomu, co bylo. Vyhodnocení letní přípravy pod jeho vedením pak přineslo verdikt i nad Lakatošem.
Sám Lakatoš se k odchodu veřejně nevyjádřil. Jeho poslední dohledatelný výrok pochází z 28. července 2026, kdy mluvil o nutnosti dobře odstartovat novou sezonu. O tři a půl týdne později dostal od klubu jiný vzkaz. Kde bude pokračovat, zatím není známo; v zahraničí má na kontě jen 15 startů za finskou SaiPu.
Boleslav neškrtla jen jméno z výplatní pásky. Škrtla typ rizika, které si klub po třináctém místě, ztrátových sezonách a desetimilionové zápůjčce od města nemůže dovolit: drahý hráč s nejistou dostupností, neúplným výkonem a otazníky nad rolí lídra.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Vojtěch Zelenka