Slibuje mi to už pět let, smála se partnerka Kotka na otázku o svatbě. Poznali se přes Instagram a společné známéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Slibuje mi to už pět let, smála se partnerka Kotka na otázku o svatbě. Poznali se přes Instagram a společné známé
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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