Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude

Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebudePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebudeZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 26.10.2026 17:43
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →