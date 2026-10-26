Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zimní noční centrum pro lidi bez přístřeší začne v Ostravě fungovat už 1. listopadu a otevřené zůstane čtyři měsíce bez ohledu na venkovní teplotu. Dosud se rozšířená pomoc spouštěla podle vývoje počasí.
Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude

Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:43

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let
Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let
Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole
Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole

Ostravskou univerzitu by další čtyři roky měl vést nynější rektor Petr Kopecký. Dnes ho v prvním kole tajné...

Muž měl na známou sjednat 49 půjček za tři miliony. Hrozí mu osm let
Muž měl na známou sjednat 49 půjček za tři miliony. Hrozí mu osm let

Pětatřicetiletý muž z Novojičínska podle policie zneužil důvěru své známé, získal kontrolu nad jejími účty...

Bohumín dá tři miliony do výbavy hasičů. Vrbická jednotka dostala nový člun
Bohumín dá tři miliony do výbavy hasičů. Vrbická jednotka dostala nový člun

Dobrovolní hasiči v Bohumíně dostanou od radnice vybavení za zhruba tři miliony korun. Hasiči v městské...

Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou
Hokejisté Kladna porazili Vítkovice 2:1 a vyhráli potřetí za sebou

Hokejisté Kladna zdolali ve 14. kole extraligy doma Vítkovice 2:1 a připsali si třetí výhru za sebou. O...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.