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Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7

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Modelu Find N6 od firmy Oppo v březnu 2027 uplyne jeden rok působení na mobilním trhu a rostoucí počet úniků kolem jeho nástupce začíná dávat...
Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7

Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7

Zdroj: Oppo Find N6 | Zdroj: Oppo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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