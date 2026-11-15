Zima v Česku má být teplejší a vlhčí. Sněhu přesto může napadnout méně než obvykle

Listopadové sezónní výhledy naznačují, že větší část Evropy čeká teplotně nadprůměrná zima. Současně se zvyšuje pravděpodobnost vyšších srážkových úhrnů, které by se mohly projevit také ve střední Evropě. Pro Českou republiku to znamená především možnost častějšího deště v nížinách a polohách, kde se při běžných zimních teplotách objevuje sněžení. Rozhodující totiž nebude pouze množství srážek, ale také teplota vzduchu v době jejich výskytu. Pokud se bude pohybovat nad bodem mrazu, mohou i vydatné srážky přicházet převážně v kapalné podobě. Na horách budou podmínky pro sněžení příznivější, ani tam však dlouhodobé výhledy nezaručují nadprůměrné množství sněhu. Výsledkem tak může být zima, během které sice naprší více vody než obvykle, ale souvislá sněhová pokrývka se bude vytvářet obtížněji.
Nedostatek sněhu může ovlivnit zásoby vody na jaře
Vývoj zimního počasí je důležitý také kvůli půdnímu suchu, které v posledních týdnech zasahuje značnou část republiky. Na začátku listopadu se jeho rozsah mírně zvětšil a podle nejnovějšího vyhodnocení se nedostatek půdní vláhy týkal téměř tří čtvrtin českého území. Během prvního listopadového týdne navíc na většině míst téměř nepršelo, takže se zásoby vody výrazněji nedoplnily. Zimní srážky by proto mohly přinést potřebné zlepšení, důležitý však bude jejich průběh i rozložení. Déšť může půdu účinně zvlhčit, zejména pokud není promrzlá a voda má dostatek času se vsakovat. Sníh má oproti tomu výhodu v tom, že vodu uchovává po delší dobu a při postupném jarním tání ji může uvolňovat do půdy. Pokud by tedy zima přinesla převážně déšť a jen krátkodobou sněhovou pokrývku, nemusely by být podmínky pro doplňování jarních zásob vody tak příznivé jako při pozvolném odtávání sněhu.
První prosincové dny mohou být výrazně chladnější
Přestože dlouhodobé předpovědi upřednostňují teplejší průběh zimy, nejbližší týdny nemusí tomuto scénáři odpovídat. Aktuální měsíční výhled pro období od 9. listopadu do 6. prosince počítá v České republice jako celku s teplotně průměrným počasím. Zatímco poslední listopadový týden by se mohl přiblížit nadprůměrným hodnotám, na přelomu listopadu a prosince se očekává ochlazení. Průměrné týdenní hodnoty nejvyšších denních teplot mají v závěru sledovaného období klesnout přibližně ke třem stupňům Celsia. Noční teploty se mají v průměru pohybovat kolem nuly, přechodně se však mohou objevit i výraznější mrazy. Takový vývoj ukazuje, že ani celkově teplejší zimní období nevylučuje několikadenní ochlazení, sněhové přeháňky nebo vznik sněhové pokrývky v nižších polohách. O konkrétním termínu prvního výraznějšího sněžení ale zatím nelze spolehlivě rozhodnout.
Teplejší zima nevylučuje silné mrazy ani sněhovou kalamitu
Na průběh nadcházející zimy může mít vliv také mimořádně výrazné oteplení povrchových vod v rovníkové části Tichého oceánu, které ovlivňuje rozsáhlé proudění vzduchu. Do výsledného počasí v Evropě ovšem zasahují také změny atmosférického proudění nad severní polokoulí. Právě jejich vývoj může v jednotlivých týdnech rozhodovat o tom, zda do střední Evropy pronikne teplejší vzduch od Atlantiku, nebo naopak studený vzduch ze severu a východu. Sezónní předpovědi přitom hodnotí především pravděpodobný charakter několika měsíců, nikoli počasí v konkrétních dnech. I během zimy, která nakonec skončí jako teplotně nadprůměrná, tak může přijít výrazná sněhová epizoda nebo několik týdnů mrazivého počasí. Přesnější předpovědi sněžení, jeho intenzity a délky trvání budou dostupné až s přibližujícím se termínem jednotlivých změn počasí. Zatím proto nelze spolehlivě určit ani to, zda se obyvatelé českých měst a nížin dočkají bílých Vánoc.
Zdroje: climate.copernicus.eu, chmi.cz, intersucho.cz