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Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny

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Je to teprve pár dní, co ambiciózní počin De Gaulle 1: Odboj vstoupil do českých kin, a pokračování De Gaulle 2: Svoboda (De Gaulle: Liberté) se už ukazuje v prvním traileru. Druhý díl válečné ságy nám ukáže efektní pouštní boje i rozpaky historických osobností.
Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny

Velkolepá historická sága vrcholí. Druhý De Gaulle ukazuje v traileru cestu válečného hrdiny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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