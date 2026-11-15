Za chytré hodinky nemusí senioři platit celou částku ze svého: Příspěvek zdravotní pojišťovny může dosáhnout až 10 000 Kč

Chytré hodinky už dávno neslouží jen k počítání kroků. Zdravotní pojišťovny ale jejich nákup podporují dost rozdílně.
Nejen pro seniory mohou být chytré hodinky velmi užitečným pomocníkem. Některé modely upozorní na neobvyklou srdeční aktivitu, jiné umí při pádu kontaktovat blízké nebo přivolat pomoc. Záznam EKG může upozornit na nepravidelnost srdečního rytmu a přimět člověka k návštěvě lékaře. Nejde ale o plnohodnotné lékařské vyšetření. Hodinky nedokážou spolehlivě odhalit všechny poruchy a jejich výsledky je nutné v případě potíží konzultovat s odborníkem. Na In-Lifestyle jsme se nicméně podívali na to, jak to vypadá s příspěvkem na takové hodinky u některých zdravotních pojišťoven.
OZP nabízí příspěvek až 10 tisíc korun
Z námi oslovených pojišťoven podporuje nákup chytrých hodinek největší částkou Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Její klienti mohou příspěvek čerpat už od roku 2022, přičemž maximální částka dosahuje 10 tisíc korun ročně. Skutečná výše příspěvku ale závisí na počtu kreditů, které pojištěnec získá v aplikaci VITAKARTA. Podmínkou je, aby hodinky měly certifikaci CE umožňující záznam EKG.
„Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že se jedná o hodinky s CE certifikací, která je pro nás i pro klienta garancí korektního získávání a vyhodnocení získaných dat,“ vysvětlil tiskový mluvčí OZP Bc. František Tlapák, MBA.
Pojišťovna nabízí také zajímavou doplňkovou službu. Záznam EKG z hodinek mohou klienti nechat online vyhodnotit atestovaným kardiologem. Výsledek dostanou nejpozději do 24 hodin. Pokud lékař odhalí podezřelý nález, mohou se obrátit na medicínskou poradnu prostřednictvím aplikace VITAKARTA.
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Zájem o příspěvek ukazují i čísla samotná. Zatímco v roce 2022 evidovala OZP 418 žádostí, v roce 2023 jich bylo už 1 204. V roce 2024 následovalo 1 009 žádostí a loni 990. Letos do 16. října pojišťovna zaznamenala 497 žádostí a vyplatila krásných 623 683 korun. Pojišťovna očekává, že s přibývajícími žádostmi v závěru roku se letošní počet znovu přiblíží tisícovce.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá za přísnějších podmínek
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) přispívá na chytré hodinky v rámci programu podpory léčby obezity, ne plošně. Podmínkou je, aby pojištěnec absolvoval dlouhodobou léčbu obezity pod dohledem lékaře nebo nutričního terapeuta a dosáhl redukce hmotnosti o více než 10 % oproti vstupnímu měření. Úbytek musí být potvrzen nejdříve po 16 týdnech léčby. Pro zahájení léčby je u dospělých nutné BMI vyšší než 30, případně BMI vyšší než 27 v kombinaci s další zdravotní komplikací.
Příspěvek je možné využít na chytré hodinky, které sledují tělesné funkce a propojují se s mobilní aplikací. Dospělí mohou v rámci programu získat až 2 000 Kč, děti až 4 000 Kč. Nejprve je potřeba získat potvrzení od zdravotnického poskytovatele o průběhu a výsledku léčby. Doklad o nákupu hodinek přitom musí být vystaven až po potvrzení tohoto formuláře.
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Od zavedení programu v roce 2025 jej dosud využilo přibližně 400 dospělých pojištěnců. Tento údaj však zahrnuje čerpání příspěvku na všechny podporované položky, nikoli pouze na chytré hodinky a náramky. Samostatný údaj o počtu příspěvků čerpaných přímo na tato zařízení nemám aktuálně k dispozici,“ vysvětlila nám Lucie Krausová, PR specialistka ZP MV ČR. Konkrétní podobu příspěvků z fondu prevence pro rok 2027 pak bude správní rada pojišťovny teprve schvalovat. VZP ani ČPZP příspěvek na rok 2027 nezařadily
U největší české zdravotní pojišťovny zatím klienti s podobnou podporou počítat bohužel nemohou. VZP už schválila programy Fondu prevence na rok 2027 a chytré hodinky ani jiná obdobná zařízení v nich nejsou.
„V současné době proto jejich úhradu z prostředků Fondu prevence pro rok 2027 neplánujeme,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Foto: Pexels
Pojišťovna nicméně současně otevírá prostor pro jiné využití moderních technologií. Spustila totiž program řízeného vstupu inovací do zdravotnictví, v jehož rámci mohou zájemci předkládat projekty nových zdravotnických řešení.
„Nelze tedy předjímat, zda se do programu nepřihlásí subjekt právě s obdobným technickým řešením například pro vzdálený monitoring chronických pacientů. Pokud by s žádostí uspěl, mohl by být v rámci projektu zařazen mezi pilotně ověřované,“ doplnila Plívová. To je ovšem něco jiného než běžný příspěvek na nákup hodinek. Případné pilotní ověřování technologie neznamená, že si pojištěnec může koupit libovolné zařízení a následně požadovat jeho proplacení.
Ani Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zatím žádný typ příspěvku na chytré hodinky nenabízí. Na otázku, zda plánuje jeho zavedení, se nám dostalo stručné odpovědi:
„Příspěvek na pořízení chytrých hodinek v tuto chvíli nechystáme.“
Pro zájemce o chytré hodinky je každopádně důležité si nejprve ověřit podmínky své pojišťovny. U OZP je zásadní certifikace CE a počet kreditů ve VITAKARTĚ. Samotná skutečnost, že hodinky měří tep nebo zaznamenávají EKG, totiž ještě automaticky neznamená, že na ně pojišťovna přispěje. Stejně tak u ZP MV ČR je třeba splnit některá zásadní kritéria.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Příspěvek na chytré hodinky pro seniory až 10 000 Kč: Zdravotní pojišťovny se však v nabízených částkách liší byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.