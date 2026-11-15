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Za chytré hodinky nemusí senioři platit celou částku ze svého: Příspěvek zdravotní pojišťovny může dosáhnout až 10 000 Kč

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Chytré hodinky už dávno neslouží jen k počítání kroků. Zdravotní pojišťovny ale jejich nákup podporují dost rozdílně.
Fotografie chytrých hodinek

Fotografie chytrých hodinek

Zdroj: Foto: Raralu4440 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, chytré hodinky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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