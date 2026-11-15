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Jódar jde na Turnaji mistrů rovnou proti světové jedničce. Zverev mu může ukázat rozdíl mezi talentem a rutinou

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Rafael Jódar zažil mimořádnou první sezonu na ATP Tour a dnes v Turíně nastoupí při debutu na Turnaji mistrů proti Alexandru Zverevovi. Ten už turnaj dvakrát vyhrál. První velkou zkouškou mladého Španěla nebude jen německé podání, ale schopnost obstát v klíčových míčích.
Jódar jde na Turnaji mistrů rovnou proti světové jedničce. Zverev mu může ukázat rozdíl mezi talentem a rutinou

Jódar jde na Turnaji mistrů rovnou proti světové jedničce. Zverev mu může ukázat rozdíl mezi talentem a rutinou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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