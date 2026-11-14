Počítač nestíhá? V několika krocích zrychlíte Windows 11 bez utrácení za nový hardware

Znáte to: notebooku po zapnutí trvá minutu, než se vzpamatuje, nabídka Start reaguje se zpožděním a přepínání mezi okny se seká. Správce úloh ukazuje vytížení disku nebo paměti na devadesáti procentech, přestože jste nenainstalovali žádný nový program. Microsoft ve své dokumentaci k Windows 11 uvádí pět hlavních softwarových příčin pomalého počítače: nedostatek volného místa, příliš mnoho aplikací spouštěných při startu, procesy běžící na pozadí, zastaralý software a malware. Všechny tyto problémy lze řešit zdarma pomocí nástrojů, které jsou součástí systému. Žádný z těchto kroků ale nepřekoná fyzické limity hardwaru. Pokud počítač naráží na výkonové možnosti procesoru, má jen čtyři gigabajty RAM nebo dosluhující disk, softwarový úklid přinese pouze částečné zlepšení.
Co zabírá nejvíc: startup a bloatware
Největší rozdíl v každodenním používání často způsobí to, kolik programů se spouští během prvních desítek sekund po přihlášení. Otevřete Správce úloh (Ctrl + Shift + Esc), přejděte na záložku Po spuštění a podívejte se na sloupec Dopad při spuštění. Windows rozlišuje nízký, střední a vysoký dopad. Právě programy s vysokým dopadem jsou prvními kandidáty na vypnutí. Stačí na ně kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost „Zakázat“.
Na českém trhu jsou rozšířené notebooky značek Lenovo, HP a Acer. Výrobci do nich často předinstalovávají vlastní nástroje, například Lenovo Vantage, HP Support Assistant nebo Acer Care Center. Některé z nich jsou užitečné, protože pomáhají s aktualizacemi ovladačů, správou záruky nebo diagnostikou. Další předinstalované programy ale mohou zbytečně běžet na pozadí a spouštět se společně se systémem.
Projděte si seznam aplikací v Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace a odinstalujte ty, které nepoužíváte. Nemusíte ale mazat všechno bez rozmyslu. Pokud si nejste jistí, k čemu konkrétní nástroj slouží, nejprve ho pouze zakažte při spuštění Windows a několik dní sledujte, jestli vám nezačne chybět.
Úložiště a dočasné soubory: tichý zabiják výkonu
Windows 11 potřebuje na systémovém disku dostatek volného místa nejen pro ukládání souborů, ale také pro dočasná data, aktualizace a další systémové operace. Pokud volné místo klesne na pouhé jednotky gigabajtů, může se to projevit zpomalením počítače.
Nejrychlejší cestou k úklidu je Nastavení → Systém → Úložiště. Najdete zde přehled toho, co zabírá nejvíce místa, i možnost odstranit dočasné soubory, například pozůstatky po aktualizacích, mezipaměť nebo obsah koše. Zapnout můžete také Inteligentní úložiště (Storage Sense), které nepotřebné soubory pravidelně odstraňuje automaticky. Celý úklid zabere jen několik minut a na zanedbaném počítači může uvolnit i desítky gigabajtů.
Pozadí, indexování a vizuální efekty
Některé aplikace si při instalaci nastaví oprávnění běžet na pozadí, i když je zrovna aktivně nepoužíváte. U podporovaných aplikací můžete toto oprávnění změnit v Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace. Klikněte na tři tečky vedle vybrané aplikace, otevřete Upřesnit možnosti a u oprávnění pro běh na pozadí zvolte „Nikdy“. Nastavení je potřeba projít u jednotlivých aplikací zvlášť, ale může omezit jejich zbytečnou aktivitu.
Zvláštní pozornost si zaslouží také Windows Search a jeho indexování. Tato funkce vytváří seznam souborů a jejich obsahu, aby je systém mohl rychleji vyhledávat. Ve výchozím režimu Enhanced může indexovat prakticky celý disk, což na pomalejších počítačích zvyšuje zátěž systému. Přepnutím na režim Classic, který se zaměřuje především na knihovny a plochu, lze aktivitu na pozadí omezit. Podle technické dokumentace Microsoftu se problémy s výkonem mohou projevit zejména při indexování více než 400 000 položek. Je to ale kompromis: menší rozsah indexování může systému ulevit, zároveň však může zpomalit vyhledávání v neindexovaných složkách.
Výkon počítače mohou zatěžovat také vizuální efekty, například animace oken, průhlednost nebo stíny. Vypnout je můžete v Nastavení → Usnadnění přístupu → Vizuální efekty, případně prostřednictvím klasických Možností výkonu (sysdm.cpl → Upřesnit → Výkon). Prostředí Windows pak bude působit jednodušeji, jeho funkčnost se ale nezmění. Podobně můžete omezit zbytečná oznámení v Nastavení → Systém → Oznámení. Jejich vypnutí však přinese nanejvýš drobné zlepšení, nikoli zásadní nárůst výkonu.
Kontrola malwaru a plán napájení
Na jeden důležitý krok se často zapomíná: kontrolu počítače pomocí aplikace Zabezpečení Windows a antiviru Microsoft Defender. Malware nebo adware mohou vytěžovat procesor i disk, aniž byste si toho všimli. Spusťte alespoň rychlou kontrolu. Pokud máte podezření na infekci, zvolte úplnou nebo offline kontrolu. Defender je součástí Windows, je zdarma a Microsoft ho doporučuje jako základní ochranu před hrozbami. Rozhodně ho nevypínejte natrvalo, protože tím počítač zbytečně vystavíte riziku.
U notebooků se vyplatí zkontrolovat také režim napájení. Otevřete Nastavení → Systém → Napájení a při práci s notebookem připojeným k elektrické síti zvažte přepnutí na režim Nejlepší výkon. Úsporné režimy totiž mohou záměrně omezovat výkon procesoru, aby prodloužily výdrž baterie.
Kdy už software nestačí
Microsoft v listopadu 2026 na blogu Windows Experience popsal, že u počítačů s 8 GB RAM dosáhl mezi lednovými a zářijovými sestaveními systému zlepšení odezvy až o 20 % a zrychlení multitaskingu až o 40 %. Jde však o optimalizace na straně Microsoftu, nikoli o výsledek jediného uživatelského triku. Společnost zároveň vysvětlila, že vysoké využití RAM samo o sobě nemusí znamenat problém. Windows totiž využívá volnou paměť k uchovávání dat, aby k nim měl systém rychlejší přístup. Potíže nastávají ve chvíli, kdy už RAM nestačí a systém musí část dat přesouvat na výrazně pomalejší úložiště.
Pokud i po důkladném softwarovém úklidu Správce úloh dlouhodobě ukazuje maximální vytížení procesoru nebo paměti, pravděpodobně narážíte na hardwarové limity. Microsoft sám uvádí, že pro náročnější práci je vhodnější alespoň 16 GB RAM. V takové situaci už bezplatné softwarové úpravy mnoho nezmohou. Čas věnovaný dalšímu ladění se může vyplatit spíše investovat do upgradu operační paměti nebo výměny disku.
Už patnáct minut věnovaných omezení programů spouštěných při startu, odstranění zbytečných aplikací a vyčištění dočasných souborů může z pomalého počítače udělat znatelně svižnější stroj. Není v tom žádná magie. Jde jen o úklid, který Windows za vás vždycky neudělá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda