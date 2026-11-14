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Počítač nestíhá? V několika krocích zrychlíte Windows 11 bez utrácení za nový hardware

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Největší brzdu Windows 11 většinou nezpůsobí slabý procesor, ale souběh desítek drobných softwarových zátěží, které narůstají měsíc po měsíci.
Černý otevřený notebook, Windows 11, kavárna

Černý otevřený notebook, Windows 11, kavárna

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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