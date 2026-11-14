Chytrý trik, jak ušetřit za předplatné YouTube, Spotify nebo Netflixu pomocí rodinného sdílení

Žádný hack, žádné sdílení hesel s kamarády ani žádná šedá zóna. „Chytrý trik“ v tomto případě znamená jediné: využít oficiální rodinné tarify, které streamovací služby samy nabízejí, a rozdělit jednu měsíční platbu mezi více lidí žijících ve společné domácnosti. Správce založí rodinný plán, pozve až pět dalších členů a každý z nich získá vlastní účet, doporučení i historii sledování nebo poslechu. Takto funguje Spotify, YouTube Premium i Apple Music. Netflix ale do této skupiny nepatří. A právě v tom je háček, který spousta lidí přehlíží.
Spotify, YouTube a Apple Music: klasické rodinné tarify
Tyto tři služby fungují v zásadě na stejném principu. Jeden člověk zaplatí rodinný tarif, přidá až pět dalších členů a výsledná cena na osobu klesne na zlomek ceny individuálního předplatného.
Konkrétní české ceny k listopadu 2026:
Rodinný tarif se vyplatí už při překvapivě malém počtu členů. U Spotify a Apple Music stačí dva lidé: dvě individuální předplatná stojí dohromady 370 Kč, zatímco rodinný tarif vyjde na 299 Kč. Podobné je to u YouTube: dvě individuální předplatná stojí 478 Kč, rodinný tarif 459 Kč. Při plném obsazení šesti lidí je úspora ještě výraznější. Místo 1 110 Kč měsíčně za šest samostatných účtů Spotify zaplatíte jen 299 Kč. Ušetříte tak více než 800 Kč každý měsíc.
U YouTube Premium je důležité zmínit, že české ceny se v srpnu 2026 výrazně změnily. Podle
serveru E15 rodinný tarif zdražil o 120 Kč. Pokud si navíc předplatné pořizujete přes iOS, můžete zaplatit ještě více kvůli provizi, kterou si účtuje Apple. Jednoduché řešení? Předplaťte si službu přes web nebo zařízení s Androidem. Netflix je úplně jiný příběh
Tady je potřeba udělat jasnou čáru: Netflix nemá rodinný tarif ve stejném smyslu jako Spotify nebo YouTube. Nemůžete jednoduše pozvat pět přátel a rozdělit si mezi sebe jednu platbu. Netflix funguje na principu domácnosti. Zařízení připojená k internetu v rámci jedné domácnosti mohou sdílet účet podle podmínek zvoleného tarifu.
Tarify Netflixu v Česku vypadají následovně: Základní za 259 Kč, Standard za 339 Kč a Premium za 419 Kč. Tarif Premium umožňuje sledování až na čtyřech obrazovkách současně a nabízí kvalitu obrazu 4K. Pokud ho využívají čtyři lidé v jedné domácnosti, vychází cena na necelých 105 Kč na osobu. To je poměrně výhodné, stále však zhruba dvakrát více než u rodinného tarifu Spotify.
A co lidé, kteří s vámi nebydlí? Netflix nabízí takzvané „členy navíc“, tedy placené pozice pro osoby mimo vaši domácnost. Podle dostupných přehledů z března 2026 stojí jedna taková pozice 109 Kč měsíčně. Člen navíc ale získá pouze jeden profil a může sledovat obsah jen na jednom zařízení současně. Navíc musí žít ve stejné zemi jako majitel účtu. Tarif Standard umožňuje přidat jednoho člena navíc, tarif Premium dva. Nejde tedy o klasický rodinný tarif, ale o placené rozšíření stávajícího předplatného.
Netflix navíc aktivně kontroluje, zda zařízení patří do stejné domácnosti. Využívá k tomu například IP adresu, identifikaci zařízení a aktivitu účtu. GPS sice nesbírá, ale pokud se zařízení opakovaně připojuje z jiného místa, může ho vyhodnotit jako zařízení mimo domácnost a vyžadovat ověření pomocí dočasného kódu. Netflix doporučuje připojit zařízení k domácí Wi-Fi alespoň jednou za měsíc.
Jak přísně služby kontrolují sdílenou adresu
Každá platforma ověřuje společné bydliště trochu jinak a také s různou mírou důslednosti.
Spotify vyžaduje při připojení k rodinnému tarifu zadání úplné adresy. Pokud má pochybnosti, může požadovat další ověření, například prostřednictvím QR kódu. V takovém případě musí správce i člen plánu provést ověření podle pokynů služby. Kdo ověřením neprojde, může přijít o přístup k rodinnému tarifu a vrátit se k bezplatnému účtu. Do jiného rodinného plánu se pak podle pravidel Spotify nemusí moci připojit po dobu 12 měsíců. Spotify zároveň výslovně uvádí, že nesleduje polohu zařízení.
YouTube požaduje, aby všichni členové rodinné skupiny žili na stejné adrese jako její správce. Pokud se společné bydliště nepodaří potvrdit, může Google přístup k Premium pozastavit. Veřejná nápověda není příliš konkrétní v tom, jaké technické údaje přesně používá k ověření, důsledek je ale jasný: přístup k placeným funkcím může přestat fungovat.
Netflix je v tomto ohledu nejtransparentnější a zároveň nejpřísnější. Podrobně popisuje, že domácnost určuje podle IP adresy, identifikace zařízení a aktivity účtu. Zařízení mimo domácnost může zablokovat a požadovat aktualizaci nastavení domácnosti, ověření dočasným kódem nebo založení vlastního účtu.
Jinými slovy, žádná z těchto služeb není určena pro skupinu kamarádů, kteří žijí na různých místech republiky. Všechny rodinné tarify jsou určené především pro lidi, kteří sdílejí jednu domácnost.
Praktický návod a co ještě stojí za zmínku
Založení rodinného tarifu u Spotify nebo YouTube zabere jen několik minut. Na Spotify správce otevře stránku pro správu členů, vytvoří pozvánku a odešle odkaz. Pozvaný uživatel se přihlásí ke svému vlastnímu účtu a potvrdí adresu. Na YouTube správce přejde na stránku youtube.com/paid_memberships, otevře správu členství a v části věnované rodinnému sdílení odešle pozvánku e-mailem nebo prostřednictvím telefonního čísla. U Apple Music funguje sdílení přes systémovou funkci Rodinné sdílení.
Důležitá novinka pro rodiče: Spotify od července 2026 rozšířilo do Česka takzvané spravované účty. Rodič může dítěti vytvořit účet přímo v rámci svého rodinného tarifu a nastavit mu rodičovskou kontrolu. Není tak nutné zakládat dítěti samostatný e-mailový účet.
A co Amazon Prime? Ten funguje trochu jinak. Nemá klasický rodinný tarif až pro šest lidí. Umožňuje sdílet vybrané výhody Prime mezi dvěma dospělými a dětskými profily v rámci jedné domácnosti. Ověření probíhá mimo jiné prostřednictvím sdílené platební metody. Jde tedy spíše o model sdílení výhod v rámci domácnosti než o klasické rodinné předplatné streamovací služby.
Kde je skutečná úspora největší
Při porovnání uvedených cen vycházejí nejlépe Spotify a Apple Music. Přibližně 50 Kč měsíčně za plnohodnotné hudební předplatné je v roce 2026 velmi výhodná nabídka. YouTube Premium za zhruba 77 Kč na osobu nabízí kromě hudby také sledování videí bez reklam, což může být pro řadu lidí ještě zajímavější. Netflix je nejdražší a jeho pravidla pro sdílení jsou přísnější. Pro domácnost, ve které se čtyři lidé dívají na jednu televizi a občas sledují obsah i na vlastních zařízeních, ale může tarif Premium za 419 Kč stále dávat smysl.
Celý „trik“ je vlastně jednoduchý: najděte ve své domácnosti lidi, kteří si stejnou službu platí každý zvlášť, a přejděte společně na rodinný tarif. Nemusíte obcházet pravidla ani riskovat zablokování účtu. Stačí využít oficiální nabídku a správně si rozdělit náklady.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík