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Chytrý trik, jak ušetřit za předplatné YouTube, Spotify nebo Netflixu pomocí rodinného sdílení

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Rodinný tarif Spotify nebo YouTube Premium dokáže srazit měsíční náklad na jednoho člověka pod padesátikorunu. Stačí vědět, jak ho správně využít.
YouTube Logo

YouTube Logo

Zdroj: iStock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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