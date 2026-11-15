Starosta městečka se 3 000 lidmi bere až 90 000 Kč měsíčně. Od ledna mu ještě přidají

Kolik vlastně bere starosta vašeho městečka a kdo mu tu částku určil? V debatách u piva i na sociálních sítích často zazní, že si na radnici zase odhlasovali přidání. Pro starostu, který vede obec s něco přes tři tisíce obyvatel a věnuje se jí na plný úvazek, platí jiná pravidla. Mluví se o nich málo, přitom platí pro každou obec v zemi.
Skoro 90 000 Kč za plný úvazek
Uvolněný starosta obce s 3 001 až 5 000 obyvateli má v roce 2026 základní odměnu 89 939 Kč hrubého měsíčně. Uvolněný znamená, že funkci vykonává jako svou hlavní práci.
Od 1. ledna 2027 dostane tentýž starosta 94 615 Kč hrubého měsíčně. Polepší si tedy o 4 676 Kč, což je zhruba o 5,2 %. Starosta, který obec vede vedle svého zaměstnání nebo podnikání, má výrazně méně.
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Výpočet stanoví § 73 zákona o obcích. Odměna uvolněného zastupitele se spočítá jako základna vynásobená koeficientem, který zákon v příloze přiřazuje každé funkci podle velikosti obce. Výsledek se zaokrouhlí nahoru na celé koruny.
Základnou je průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství. Český statistický úřad ji zjišťuje vždy za první pololetí předchozího roku a ministerstvo vnitra ji pak oznámí ve Sbírce zákonů. V roce 2026 se odměny počítají ze základny 48 147 Kč. Pro rok 2027 vyhlásilo ministerstvo vnitra v říjnu 2026 základnu 50 650 Kč, která je o 2 503 Kč neboli asi o 5,2 % vyšší. Odpovídá předběžné průměrné mzdě za první pololetí 2026, kterou ČSÚ zveřejnil v září a která meziročně vzrostla o 6,2 %. Základna je přesto už vyhlášená ve Sbírce zákonů a platí.
Pro rok 2027 se odměny zastupitelů počítají ze základny 50 650 Kč odvozené od průměrné mzdy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Starosta obce s 3 001 až 5 000 obyvateli má koeficient 1,868. Bere tak zhruba 1,87násobek průměrné mzdy, ze které se základna počítá.
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Obec s přesně 3 000 obyvateli spadá ještě do skupiny 1 001 až 3 000 s koeficientem 1,751. Do vyšší skupiny se dostane až obec s 3 001 obyvateli. Počítají se lidé hlášení k trvalému pobytu k 1. lednu roku komunálních voleb, takže pro období po volbách 2026 je rozhodný stav k 1. lednu 2026. Výjimkou je situace, kdy se počet obyvatel k 1. lednu některého dalšího roku volebního období změní o víc než 20 % a obec tím přejde do jiné skupiny. Uvolněným zastupitelům se pak odměna od 1. ledna toho roku mění podle nové skupiny.
Hrubé měsíční odměny uvolněných starostů rostou s velikostí obce takto:
Počet obyvatel rok 2026 od 1. ledna 2027 1 001–3 000 84 306 Kč 88 689 Kč 3 001–5 000 89 939 Kč 94 615 Kč 5 001–10 000 98 220 Kč 103 326 Kč nad 200 000 166 156 Kč 174 794 Kč Proč se přidává samo Přečtěte si také: Mění se limit pro platby v hotovosti. Od nového roku ho nesmíte překročit
Od roku 2024 jsou koeficienty zapsané přímo v zákoně. Každý rok se mění jen základna, takže odměny uvolněných zastupitelů i zákonné minimum neuvolněného starosty rostou spolu se mzdami automaticky a vláda o tom nemusí rozhodovat. U ostatních neuvolněných zastupitelů se zvyšuje jen strop a vyšší odměnu jim musí schválit zastupitelstvo. Do konce roku 2023 určovalo částky nařízení vlády.
O odměně starosty na plný úvazek zastupitelé nehlasují a nemohou ji změnit, protože vychází přímo ze zákonného vzorce. Hlasují ale o tom, jestli bude starosta uvolněný. Odměnu uvolněného starosty ze zákona krátí jen souběh s funkcí poslance, senátora, člena vlády nebo krajského zastupitele. Jinak roste automaticky spolu s průměrnou mzdou v celé zemi.
Starosta při zaměstnání bere méně
Neuvolněnému starostovi vymezuje zákon rozpětí s dolní i horní hranicí. Kde v něm odměna skončí, rozhodne zastupitelstvo. Může jít o 0,3 až 0,6násobek částky pro uvolněného starostu téže obce, a když zastupitelé nic neurčí, náleží mu automaticky 0,3násobek. V obci s 3 001 až 5 000 obyvateli to od 1. ledna 2027 dělá 28 385 až 56 769 Kč hrubého měsíčně.
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Od 1. ledna 2026 se navíc odměny krátí při souběhu funkcí. Když třeba starosta zasedne i v zastupitelstvu kraje nebo Prahy, celou odměnu dostane jen za funkci, která je lépe placená. Za tu druhou mu náleží jen 0,4násobek. Týká se to uvolněných zastupitelů obce a neuvolněných starostů a místostarostů. Řadového neuvolněného zastupitele obce se to týká jen tehdy, když je na kraji hejtmanem nebo jeho náměstkem.
Podle tiskové zprávy ministerstva vnitra z července 2026 schválila vláda novelu zákona o obcích, která by krácení omezila jen na uvolněné funkce. Většina změn má platit od ledna 2027, návrh ale ještě musí schválit parlament.
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