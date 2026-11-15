„Vidím tam spoustu mezer.“ Narkun naznačil, kde chce na Oktagonu 100 zaskočit Vémolu

- Vémola a Narkun se utkají 29. 12. 2026 na Oktagonu 100 v pražské O2 areně v polotěžké váze.
- Narkun přiznal, že mu chodí útočné zprávy i v češtině.
- Na zemi vidí u Vémoly „spoustu mezer a možností“.
- V říjnu v Karlových Varech uškrtil Daniela Škvora už v prvním kole.
- Vémolovi je 41 let a má bilanci 39-9, Narkun je o pět let mladší a má skóre 22-7.
Schránka, do které se píše i česky
Rozhovor, který Tomasz Narkun poskytl polskému portálu myMMA.pl, se točil hlavně kolem jednoho jména. Šestatřicetiletý bývalý dlouholetý šampion KSW ví, že do Prahy nepojede jako miláček publika. Napětí kolem zápasu cítí už teď, a to přímo v telefonu.
„Píše mi hodně lidí, dokonce i anglicky a česky… Občas na mě prostřednictvím zpráv útočí,“ popsal Narkun. Na všechno prý neodpovídá. Druhá část schránky ale vypadá úplně jinak. „Hodně lidí mi píše, že přijedou speciálně na můj zápas,“ prozradil polský bojovník. Fanouškům, kteří do cesty investují, se chce odvděčit výkonem.
Nepřátelská hala pro něj novinkou není. V říjnu se na turnaji Oktagon 95 v Karlových Varech postavil domácímu Danielu Škvorovi. Tribuny hnaly Čecha dopředu a Narkun je umlčel škrcením zezadu v čase 2:29 prvního kola. Do hlavního zápasu se přitom dvojice posunula až po rozpadu původního vrcholu večera.
Škrtič, který si přeje strh
Právě výhra nad Škvorem rozdmýchala Vémolovu výzvu. Terminátor se vrátil před zhruba šedesáti tisíci diváky ve Frankfurtu, kde ukončil Frederica Vosgröneho. Pak si řekl o Poláka a připomínal, že Narkun porazil jeho tréninkového parťáka. Cesta na jubilejní večer přitom nebyla přímá. Kvůli zlomené ruce z Frankfurtu byla Vémolova účast na Oktagonu 100 nejistá a mezitím odmítl deset milionů od G MMA.
Narkun nabídku přivítal. „Přesně na tohle jsem čekal,“ uvedl. Vémolu považuje za nebezpečného a agresivního soupeře, který tlačí od prvních vteřin. Kdyby se ale boj přesunul na zem, nebránil by se. „Pokud by se opravdu pokusil o strh a já skončil na zádech, vidím tam spoustu mezer a možností,“ naznačil Polák, kterému se neříká polský škrtič náhodou. Podrobnosti si nechal pro sebe. „Už mám pro zápas určitý plán, ale samozřejmě nemůžu nic prozradit,“ dodal.
Pět let a osm centimetrů
Čísla nabízejí zajímavé srovnání. Vémolovi je 41 let a bilanci má 39 výher a 9 porážek, Narkun je o pět let mladší se skóre 22-7. Výškou Terminátora převyšuje o osm centimetrů, měří 191. V aktuálním žebříčku polotěžké váhy Oktagonu je Vémola druhý a Narkun třetí.
Do organizace přitom Narkun nevstoupil ideálně. Debut v dubnu ve Štětíně prohrál na body s Alexandrem Poppeckem, který zápas celé tři kola udržel ve stoji. Právě tenhle recept si nejspíš rozebere i Vémolův tým. Zbývá otázka, jestli Terminátor odolá instinktu tlačit soupeře do klinče a na zem, kde na něj Polák čeká nejraději.
Hlavním zápasem večera bude souboj Krzysztofa Jotka s Makhmudem Muradovem o pás střední váhy. Narkun mezitím na zprávy z Česka dál nereaguje. Odpověď si šetří na 29. prosince.