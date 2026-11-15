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„Vidím tam spoustu mezer.“ Narkun naznačil, kde chce na Oktagonu 100 zaskočit Vémolu

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„Píše mi hodně lidí, dokonce i anglicky a česky,“ přiznal polský bojovník Tomasz Narkun, kterého 29. prosince čeká v O2 areně Karlos Vémola. Část zpráv podle něj míří přímo proti němu, jiné slibují cestu do Prahy jen kvůli jeho zápasu.
„Vidím tam spoustu mezer.“ Narkun naznačil, kde chce na Oktagonu 100 zaskočit Vémolu

„Vidím tam spoustu mezer.“ Narkun naznačil, kde chce na Oktagonu 100 zaskočit Vémolu

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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