Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nález munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, na místě zasahuje pyrotechnik

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Část ulice 1. máje v Liberci je od rána uzavřena kvůli nálezu předmětu připomínajícího munici při vyklízení domu. Složky IZS na místě evakuovaly obyvatele, zastavily dopravu včetně tramvají a čekají na zásah policejního pyrotechnika.
Nález munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, na místě zasahuje pyrotechnik

Nález munice uzavřel ulici 1. máje v Liberci, na místě zasahuje pyrotechnik

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:45

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí
Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí
Od Rynoltic na Hrádek mizí další stromy a keře, uvolní místo širší silnici
Od Rynoltic na Hrádek mizí další stromy a keře, uvolní místo širší silnici

Podél silnice z Rynoltic do Hrádku nad Nisou pokračují práce spojené s rekonstrukcí silnice. Jejich...

Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru
Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru

Po loňské úspěšné premiéře se do centra Nového Boru vrací zimní bruslení. Kluziště na náměstí Míru je ode...

Střelba a bouračka hlídek. Noční honička u Liberce má čtyři zraněné policisty
Střelba a bouračka hlídek. Noční honička u Liberce má čtyři zraněné policisty

Při dramatickém pronásledování řidičky zasahovalo v noci v Liberci několik policejních hlídek. Žena...

Brýle ze šuplíků pomohou v Africe. Ve Frýdlantu jich děti na základce vybraly 280
Brýle ze šuplíků pomohou v Africe. Ve Frýdlantu jich děti na základce vybraly 280

Spontánní nápad spojil všechny tři budovy frýdlantské základní školy i širokou veřejnost. Žákovské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.