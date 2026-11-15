Canisterapeutický pes Gasík rozdává radost už čtyři roky. Teď sám potřebuje pomoc

Canisterapeutický pes Gasík rozdává radost už čtyři roky. Teď sám potřebuje pomocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Canisterapeutický pes Gasík rozdává radost už čtyři roky. Teď sám potřebuje pomocZdroj: Nikola Bajerová
Článek byl publikován 15.11.2026 08:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →