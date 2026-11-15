Jahodový koláč s bílkovou pěnou: Křehké těsto, šťavnaté ovoce a nadýchaná sladká vrstva v jednom moučníku

Když dozrávají jahody a já potřebuju upéct něco, co vydrží i teplejší den a přitom nevypadá těžce, většinou sáhnu po tomhle koláči se sněhem z bílků. Má křehký spodní korpus, nahoře sladkou jemnou vrstvu a k tomu ovoce, které se v troubě trochu zatáhne a provoní celý plech. Není to žádná okázalá cukrařina, spíš poctivý domácí moučník. Na stole ale mizí překvapivě rychle.
Nejvíc na něm funguje ten rozdíl mezi
jednotlivými vrstvami. Dole pevnější máslové těsto, na něm našlehané bílky a do toho šťavnaté jahody. Když se člověk nesnaží všechno uspěchat, není postup nijak záludný. Jen korpus se musí nejdřív předpéct, jinak by pod pěnou zůstal moc měkký. Bílková vrstva pak z obyčejného udělá něco trochu jahodového koláče slavnostnějšího, klidně i na neděli, přestože suroviny jsou úplně běžné.
Můj tip zní: Jahody před skládáním na pěnu pořádně osušte. Když zůstanou mokré, pustí zbytečně moc šťávy a sníh může na povrchu popraskat víc, než je potřeba. Recept na domácí jahodový koláč s bílkovou pěnou
Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na křehké těsto 300 g hladké mouky 250 g másla 80 g cukru 2 žloutky trochu vanilkového aroma kůra z 1/2 citronu Bílková vrstva a ovoce 4 bílky 220 g cukru 350 g jahod Postup přípravy bílkového jahodového koláče
1. Troubu zapněte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Jahody omyjte, zbavte stopek a nechte je opravdu dobře oschnout. Větší kusy můžete bez obav rozpůlit.
2. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte Heru, cukr, žloutky, trochu vanilkového aroma a citronovou kůru. Rukama rychle zpracujte těsto. Bude drobivější, ale má držet pohromadě. Dlouhé hnětení mu nesvědčí, tady je lepší pracovat svižně.
3. Těsto prsty roztlačte po plechu do co nejrovnoměrnější vrstvy. Je to trochu obyčejná domácí metoda, žádná velká technika, ale funguje. Navíc odpadne váleček i podsypávání. Na několika místech těsto propíchejte vidličkou.
4. Plech dejte do trouby a základ pečte
20 minut při 180 °C. Pak ho vyndejte a nechte zchladnout. Dobře předpečený korpus má být jen světle zlatý a na dotek pevnější.
Nadýchané kynuté koláče s jahodami, tvarohem a mandličkami Mezitím si připravte bílkovou pěnu
5. Do čisté a suché mísy dejte
4 bílky a začněte šlehat. Jakmile se objeví první lehká pěna, po částech přisypávejte 220 g cukru. Šlehejte dál, až vznikne hustá lesklá hmota.
6. Na vychladlý korpus rozetřete vyšlehanou
bílkovou pěnu. U okrajů ji klidně nechte trochu vyšší. Při pečení se tam pěkně zpevní a koláč se potom o něco lépe krájí.
7. Na pěnu rozložte
jahody. Nemusíte je tlačit až dolů, stačí jen zlehka posadit navrch. V troubě si sednou samy a šťáva se rozlije tam, kam má. Foto: Cooky.cz, Jahody jen zlehka poklaďte na bílkovou pěnu.
8. Koláč vraťte do trouby a pečte znovu při
180 °C asi 30 minut. Povrch pěny by měl jemně zezlátnout, jahody změknou. Jestli víte, že vaše trouba peče ostřeji, posledních 10 minut ho raději občas zkontrolujte.
9. Po dopečení troubu vypněte a koláč v ní nechte ještě
7 minut dojít v zavřené troubě. Je to krátká chvíle, ale má smysl. Pěna se víc zpevní a povrch se nebude tolik propadat.
10. Koláč nechte úplně vychladnout a krájejte až potom. Nejlepší je v den upečení ke kávě, ale obstojí i druhý den, pokud ho dáte do chladu. Spodní těsto jen časem natáhne trochu vlhkosti z jahod, s tím se musí počítat.
Foto: Cooky.cz, Koláč krájejte až úplně vychlazený. Ještě pár rad na závěr: jahodový koláč s bílkovou pěnou Když jsou jahody hodně sladké, můžete u pěny trochu ubrat cukr. U kyselejších plodů bych se ale držela uvedeného množství. Na krájení se hodí delší nůž. Když ho mezi jednotlivými řezy otřete, pěna zůstane úhlednější a nebude se za čepel tolik tahat.
Koláč dejte do chladu, ale první hodinu po upečení ho nezakrývejte poklopem. Povrch se nezapaří a bude příjemnější na skus.
Pokud chcete rovnější a čistší povrch, skládejte jahody řeznou stranou nahoru. Šťáva se pak tolik nerozteče a nakrájené kousky vypadají upraveněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková