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Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest

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Co by to bylo za službu či aplikaci, kdyby nenabídla funkce založené na umělé inteligenci? Pozadu nezůstává ani cestovatelská platforma Airbnb. Ta podle dostupných informací...
Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest

Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest

Zdroj: GPT-Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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