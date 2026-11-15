NHL po noci: Winnipeg vstal z 0:4 a Scheifele přepsal rekordy. Pastrňák bodoval, Edmonton vítězí i bez gólové přestřelky

Víkendové NHL tentokrát nenabídlo jeden dominantní příběh. Zatímco ve Finsku si Carolina podruhé poradila se Seattlem, na ledě Chicaga se odehrál jeden z neuvěřitelných obratů sezony. A v Torontu stačil Edmontonu jediný gól, aby prodloužil vítěznou sérii. Do českého přehledu patří také bodování Davida Pastrňáka a Pavla Zachy.
Seattle Kraken – Carolina Hurricanes 1:5
Carolina dokončila Global Series v Helsinkách druhým přesvědčivým vítězstvím. Andrej Svečnikov a Mark Jankowski skórovali dvakrát, Nikolaj Ehlers přidal tři asistence a Jackson Blake prodloužil bodovou sérii na jedenáct utkání. Hurricanes vyslali na branku 37 střel, Seattle jen třináct. Oba finské zápasy tak skončily rozdílem čtyř gólů.
VIDEO Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 5:4 po nájezdech
Zápas, který vypadal rozhodnutý, se změnil ve velký obrat. Chicago vedlo 4:0, Winnipeg však díky Scheifelemu, Connorovi, Perfettimu a Vilardimu srovnal. Kyle Connor následně rozhodl nájezdy. Mark Scheifele vstřelil gól a třikrát asistoval; stal se historickým lídrem organizace Jets/Thrashers v bodech i asistencích. Jets navíc otočili čtyřgólové manko podruhé během dvanácti dnů.
VIDEO Minnesota Wild – Boston Bruins 6:2
Minnesota měla nad Bostonem převahu ve výsledku, i když domácí vyslali více střel. Ryan Hartman a Danila Jurov skórovali dvakrát. David Pastrňák vstřelil gól a přidal asistenci na trefu Frasera Mintena; Pavel Zacha si připsal přihrávku na Pastrňákovu branku. Bruins neuspěli ani díky českému bodování, zatímco Wild dál prodlužují úspěšné období.
VIDEO Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 1:0
Evan Bouchard vstřelil jediný gól po přihrávce Connora McDavida. Devon Levi kryl všech devatenáct střel a zaznamenal první nulu v NHL. McDavid svou asistencí prodloužil bodovou sérii od začátku sezony na jednadvacet utkání a dosáhl na 50 bodů ve 21 zápasech. Toronto prohrálo pošesté za sebou; vyrovnávací trefa Johna Tavarese nebyla uznána kvůli vysoké holi.
VIDEO Colorado Avalanche – Montreal Canadiens 4:1
Colorado ukončilo dvanáctizápasovou bodovou sérii Montrealu. Góly hostů dali Fedor Svečkov, Brock Nelson, Artturi Lehkonen a do prázdné branky Nicolas Roy. Domácí Nick Suzuki se prosadil po přihrávce Juraje Slafkovského. Jakub Dobeš v brance Canadiens zapsal 22 zákroků. Českým fanouškům tento duel připomněl, že samotná přítomnost českého brankáře v utkání neznamená automaticky český bodový úspěch.
VIDEO Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning 2:0
Detroit zvládl zápas s Tampou bez inkasované branky. Výsledek je pozoruhodný především tím, že Lightning dokázali soupeřovu branku pravidelně ohrožovat, přesto nenašli cestu k gólu. Red Wings tak přidali důležitý výsledek proti silnému soupeři z Východní konference.
VIDEO Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins 4:1
Ottawa získala dva body proti Pittsburghu a zápas rozhodla výrazným brankovým rozdílem. Pro Penguins je další porážka důvodem řešit, proč v některých úsecích utkání nedokážou držet krok se soupeřovou produktivitou. Pro pravidelný přehled je podstatné, že Senators získali potřebné vítězství bez dramatické koncovky.
VIDEO New Jersey Devils – Washington Capitals 7:4
Jeden z nejofenzivnějších zápasů sobotního programu skončil vítězstvím New Jersey. Devils vstřelili sedm branek a přestřelka s Washingtonem ukázala, jak rychle může utkání ztratit stabilní defenzivní podobu. Capitals přitom nebyli bez šancí; konečný rozdíl však vypovídá o výrazně efektivnějším zakončení domácích.
VIDEO Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets 4:3
Philadelphia uspěla v těsném utkání díky Denveru Barkeymu, který vstřelil dva góly a poprvé v NHL zaznamenal vícebrankový večer. Rozhodující trefu dal ve třetí třetině. Columbus tak nedokázal zastavit nepříjemnou sérii porážek. V brance Flyers nastoupil Joseph Woll a předvedl 28 zákroků; nepřipisujeme proto účast Danielu Vladařovi jen na základě předzápasové nominace.
VIDEO Florida Panthers – St. Louis Blues 4:1
Florida zvládla utkání na ledě St. Louis s tříbrankovým rozdílem. Sam Reinhart a Brady Tkachuk si připsali po gólu a asistenci. Panthers tak získali výsledek, který nepotřeboval prodloužení ani nájezdy, a pokračují v důležitém sbírání bodů ve Východní konferenci.
VIDEO Buffalo Sabres – Dallas Stars 0:2
Dallas nepovolil Buffalu jediný gól a udržel čisté konto. Sabres vyslali na branku 22 střel, ale žádnou neproměnili. Pro Stars to byl cenný defenzivní výkon, zatímco Buffalo tentokrát nenašlo účinnou cestu přes brankáře soupeře.
VIDEO San Jose Sharks – Utah Mammoth 6:5 po nájezdech
Divoká přestřelka nabídla jedenáct branek včetně rozhodujícího nájezdu. Utah nasadil do branky Karla Vejmelku, což potvrdily předzápasové informace klubu; konečný počet jeho zákroků v tomto souhrnu bez spolehlivého oficiálního individuálního zápisu neuvádíme. Důležitý je konečný výsledek: San Jose uspělo až v rozstřelu.
VIDEO NY Islanders – Anaheim Ducks 6:2
Islanders zvítězili na ledě Anaheimu rozdílem čtyř branek. Do sestavy Islanders patří český útočník Ondřej Palát, ale bez definitivního individuálního zápisu mu nepřisuzujeme konkrétní kanadské body. Pro Ducks jde o večer, který nebylo možné zachránit ani v závěru zápasu.
VIDEO Calgary Flames – Los Angeles Kings 3:2
Calgary odvezlo z Los Angeles těsné vítězství. V nejpozdějším utkání sobotního programu se rozhodovalo jedinou brankou, takže Flames získali dva body v zápase, který mohl změnit směr jediným vyrovnáním. U českých a slovenských hráčů obou klubů je před publikací individuálních statistik nutné pracovat se zápisem, ne jen s předpokládanou sestavou.
VIDEO Česká stopa noci
Nejvýraznější potvrzený český výkon zaznamenal David Pastrňák: gól a asistence při porážce Bostonu s Minnesotou. Pavel Zacha k tomu přidal jednu asistenci. Jakub Dobeš v brance Montrealu zaznamenal 22 zákroků. Colorado skórovalo čtyřikrát, závěrečný zásah ale padl až do prázdné branky. U dalších Čechů neuvádíme body, které se nám nepodařilo spolehlivě dohledat v konečném zápisu. Ani kompletní výsledkový servis nesmí vyrábět statistiky z očekávaných soupisek.
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Zdroje: Vše o sportu [1]; NHL – výsledky 14. listopadu [2]; NHL – Winnipeg a Chicago [3]; NHL – Minnesota a Boston [4]; NHL – Edmonton a Toronto [5]; NHL – Colorado a Montreal [6]; NHL – Philadelphia a Columbus [7]; Reuters – Carolina a Seattle [8]; Canadian Press – výsledkový přehled [9].