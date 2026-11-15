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Marie Rottrová odmítla postelové scény a rozčílila slavnou režisérku. Komunisty se ale provokovat nebála

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Marie Rottrová, která 13. listopadu slaví 85. narozeniny, má za sebou nejen pozoruhodnou hudební kariéru, ale také řadu příběhů, o kterých se tolik neví. Mohla si zahrát ve filmu slavné režisérky, ale nabídku odmítla kvůli scénám, za které by se před dospívajícími syny styděla. Jedna z nejslavnějšíc
Marie Rottrová odmítla postelové scény a rozčílila slavnou režisérku. Komunisty se ale provokovat nebála

Marie Rottrová odmítla postelové scény a rozčílila slavnou režisérku. Komunisty se ale provokovat nebála

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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