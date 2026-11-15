Marie Rottrová odmítla postelové scény a rozčílila slavnou režisérku. Komunisty se ale provokovat nebála

Marie Rottrová patří k nejvýraznějším osobnostem české populární
hudby. Její hity si lidé zpívají už několik desetiletí a na pódiu působí i v pokročilém věku s obdivuhodnou energií. Za svou kariéru však mohla jít několikrát úplně jinou cestou. Odmítla totiž nabídky, které by jiní umělci nejspíš přijali bez váhání. A překvapivě otevřeně dokáže mluvit i o nepříjemných situacích, zklamáních a vlastních obavách. Kvůli postelovým scénám odmítla Věru Chytilovou. Režisérka se pořádně naštvala
Málokdo ví, že Marie Rottrová mohla výrazněji proniknout také do světa filmu. Slavná režisérka
Věra Chytilová jí totiž nabídla roli ve snímku Hra o jablko. Jenže zpěvačka po přečtení scénáře zjistila, že by měla před kamerou absolvovat také intimnější postelové scény. A to pro ni bylo nepřijatelné.
Nešlo přitom o ostych před kamerou jako takovou. Rottrová měla dva dospívající syny a nedokázala si představit, že by ji v takové situaci viděli v kině nebo že by si z jejího vystoupení dělali legraci jejich spolužáci.
V rozhovoru pro
Novinky přiznala, že Chytilová už s její účastí víceméně počítala. Když jí oznámila, že roli nepřijme, režisérku tím pořádně zaskočila. Podle zpěvaččiných vzpomínek se na ni naštvala a její rozhodnutí možná nikdy úplně nepochopila.
Rottrová však měla jasno. Jako profesionální herečka by možná podobné scény vnímala jinak, ale coby zpěvačka neměla potřebu se do něčeho takového pouštět.
Odmítla také Jiřího Suchého. Nechtěla přijít o vlastní svobodu
O další velkou příležitost se připravila zcela dobrovolně, když jí
Jiří Suchý nabízel spolupráci s legendárním divadlem Semafor. Přestože jeho písně milovala, rozhodla se nabídku nepřijmout.
Důvodem nebyly žádné osobní neshody. Rottrová měla v té době skvělé zázemí v Ostravě, vlastní kapelu a dostatek práce v rozhlase i televizi. Nechtěla se stěhovat do Prahy a především odmítala podřizovat svou kariéru projektům, ve kterých by neměla úplnou kontrolu nad výběrem písní.
Jak vysvětlila v rozhovoru pro
Seznam Zprávy, podobný přístup ji odrazoval i od účinkování v muzikálech. Chtěla zpívat skladby, které si sama vybere, nikoli ty, které jí někdo přidělí jako součást představení.
Zatímco Věra Chytilová nesla její odmítnutí těžce, Jiří Suchý podle zpěvaččiných slov rozhodnutí pochopil a nezlobil se.
ČTĚTE TAKÉ: Kvíz: Jak dobře znáte filmy se Stellou Zázvorkovou? 10 z 10 zvládnou jen skuteční znalci Helena Vondráčková jí vyfoukla píseň, kterou milovala
Jednu překvapivou historku prozradila Marie Rottrová také v lednu 2022 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Přiznala, že ji kdysi pořádně zamrzelo, když uslyšela v rádiu píseň, kterou si sama dlouho přála nazpívat. Jenže ji předběhla kolegyně
Helena Vondráčková.
Jednalo se o skladbu americké zpěvačky Roberty Flack, kterou Vondráčková nazpívala v české verzi pod názvem Dvě malá křídla. Rottrová původní píseň milovala a chtěla ji zařadit do svého repertoáru. Když ji ale uslyšela v podání jiné české zpěvačky, bylo pozdě.
„Aaaach, Heleno! Panebože, to je hrůza!“ zavzpomínala s úsměvem u Honzy Dědka.
Vzápětí však zdůraznila, že Helena Vondráčková píseň nazpívala krásně a že si velmi váží také českého textu Zdeňka Borovce. Z jejího vyprávění tak bylo patrné, že nejde o žádný skutečný spor mezi zpěvačkami, spíše o dávné hudební zklamání, na které ani po letech nezapomněla.
Ve stejném pořadu také otevřeně popsala období profesního vyhoření, kdy kvůli obrovskému pracovnímu vytížení začala zapomínat texty a trpěla úzkostí před vystoupeními. Přiznala rovněž, že k návratu na pódia po pozdějším ukončení kariéry ji významně přivedla
Hana Zagorová, která ji pozvala na svůj vánoční koncert.
Do 7 pádů Honzy Dědka se Rottrová vrátila také letos v květnu, kdy pořad slavil patnácté výročí. V rozhovoru znovu vzpomínala na odmítnuté nabídky i svůj soukromý život a nakonec se postarala o nečekané hudební číslo. Společně se Štěpánem Kozubem a Jiřím Krhutem zazpívala píseň Kolovrátek, kterou Krhut pro tuto příležitost speciálně složil.
S Marikou Gombitovou se naposledy setkala v nemocnici v Moskvě
Ačkoli se Rottrová nepovažuje za herečku, před kamerou se přece jen objevila. Jednou z jejích nejvýraznějších rolí byla účast ve slovenském televizním
muzikálu Neberte nám princeznú, kde si zahrála společně s Marikou Gombitovou a Miroslavem Žbirkou.
Na natáčení vzpomíná velmi ráda. V rozhovoru pro slovenský deník
Pravda z letošního srpna přiznala, že šlo o její první filmovou roli a že si dokonce musela poradit se slovenštinou. Ve filmu totiž nejen zpívala, ale také mluvila slovensky.
S Marikou Gombitovou se po natáčení už nikdy pracovně nesetkala. Jejich cesty se však ještě jednou zkřížily, a to za velmi smutných okolností. Po vážné autonehodě Gombitové v roce 1980 se Rottrová vydala se svou kapelou na turné do Sovětského svazu. Když se dozvěděla, že se její slovenská kolegyně léčí v moskevské nemocnici u specialisty, rozhodla se ji navštívit. Bylo to jejich první setkání od společného natáčení a zároveň poslední, jak sama po letech prozradila.
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Přestože Marie Rottrová celý život vystupovala před tisíci lidmi a procestovala řadu zemí, v soukromí má nejraději klid vlastního domova. Dokonce přiznává, že po dvou týdnech dovolené se už zpravidla těší zpátky.
Jednou z výjimek byla cesta do Afriky, po které dlouhá léta toužil její manžel Milan Říha. Zpěvačce se původně do exotiky příliš nechtělo, ale nakonec se nechala přesvědčit. Společně navštívili Keňu, Tanzanii a Zanzibar.
V
podcastu Boomer Talk později přiznala, že safari patřilo k jejím vůbec nejkrásnějším dovoleným. Přesto se našla chvíle, kdy jí nebylo úplně do smíchu. V noci ji totiž budili hroši a z jejich blízkosti měla strach.
https://www.facebook.com/marierottrovaofficial/posts/pfbid0X3mdjamGS6rFzhtJkuE5jiJGhRVPYSDAiWApvwa8ivWBHhwM49ppcVXj5fU8kCTdl
Nebála se postavit komunistům a titul zasloužilé umělkyně nechtěla
Ačkoli Marie Rottrová působila jako elegantní a nekonfliktní dáma, komunistickému režimu se rozhodně nebála postavit. Na koncert k desátému výročí skupiny Flamingo například pozvala herce Pavla Landovského, který měl tehdy omezené možnosti veřejně vystupovat. Když se objevil na pódiu, několik přítomných komunistických funkcionářů na protest odešlo. Zpěvačku si následně předvolali na krajský výbor KSČ, kde podle svých slov předstírala, že o hercově zákazu vystupování vůbec nevěděla. Nakonec vyvázla bez trestu.
V rozhovoru pro
iDNES také prozradila, že jí komunisté kdysi zamítli titul zasloužilé umělkyně, z čehož měla paradoxně radost. Sama totiž přemýšlela, jak by ocenění odmítla. A tím její vzdor zdaleka nekončil. Během letošní narozeninové oslavy v rozhlasovém pořadu Tobogan Miloš Zapletal připomněl, že Rottrová za minulého režimu dokonce pašovala do zahraničí nahrávky zakázaného písničkáře Karla Kryla.
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Hudební talent se v rodině Marie Rottrové rozhodně nezastavil u ní. Když v roce 2025 nazpívala píseň Doma pro seriál Polabí, rozhodla se do jejího videoklipu zapojit i své nejbližší.
Vedle manžela a jednoho ze synů se v něm objevili také její vnuci Max a Bruno. Ti se dokonce aktivně zapojili do hudebního doprovodu. Max usedl za bicí a Bruno hrál na kytaru.
Jak informoval web
Super.cz, zpěvačku na projektu oslovilo především téma domova a rodinné soudržnosti. Z natáčení si odnesla radost i díky tomu, že mohla před kamerou stát po boku svých nejbližších.
Ačkoli 13. listopadu oslaví 85 let, zpěvačka se rozhodně nechystá definitivně opustit hudební scénu. K narozeninám jí vyšla rozsáhlá kompilace Řeka lásky / To nejlepší, která obsahuje symbolických 85 skladeb na čtyřech CD. Jak uvádějí
České noviny, sama se na výběru podílela a zařadila do něj také méně známé archivní nahrávky.
Koncem listopadu navíc vyráží na sérii vánočních koncertů. A pokud něco její životní příběh ukazuje, pak to, že ani opakovaná rozhodnutí skončit s hudbou nakonec nemusí být definitivní.
Zdroje : Novinky.cz, Seznam Zprávy, Prima Ženy, 7 pádů Honzy Dědka, Pravda, Super.cz, České noviny