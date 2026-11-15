Dějepis měl v rádiu hudební dohru. Po scéně z pražského Ungeltu byl na řadě Smetana

Školský rozhlas Radiojournalu měl v pátek 24. března 1933 na programu scénu z pražského Ungeltu a po ní Smetanu. Učitelé dostávali pokyny, jak děti na poslech připravit a jak na něj ve třídě navázat.
Kdo chtěl dětem pustit školský rozhlas, potřeboval sladit vyučovací hodinu s vysíláním. V
pražském programu na 24. března 1933 měli mladší žáci v půl jedenácté pohádku Dvě rybičky a kurz zpěvu. Blok pro starší začínal v 11.05. Mezi obě relace se vešlo pět minut Beethovena z gramofonové desky.
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V jedenáct pět se otevřel Ungelt
V rozpisu pro starší žáky figurují kupci, prodavačky a úředníci. Vystupovali ve scéně
Ze života v pražském Ungeltě ke konci XVI. století, kterou Adolf Wenig upravil podle Zikmunda Wintra a Jaroslava Kampra. Kulisy si děti musely představit. Místo ale v Praze stojí dodnes. Na Týnském dvoře kdysi zahraniční kupci nabízeli zboží a platili clo. Týnský dvůr v Praze se stal dějištěm školské rozhlasové scény na programu 24. března 1933. Jklamo / Wikimedia / CC BY-SA 2.5
Po scéně měl rozhlasový orchestr pod taktovkou Otakara Jeremiáše zahrát
Z českých luhů a hájů. Hudbu doprovázel podle programu výklad. V 11.55 už byly na řadě zemědělské zprávy. Dějepis a hudba tak měly v rozpisu dohromady padesát minut.
Radiojournal rozjel pravidelné vysílání pro školy v únoru 1931. Už
v pátečním programu 6. února rozdělil pražské relace podle věku. Mladší děti měly v jedenáct hudební pořad o zvířatech. Pro starší začínal ve 12.30 blok se Štorchovou přednáškou Na bílé hory a ukázkami ze Smetanova díla. Do školského vysílání patřily také literatura a vlastivěda. Co dělal učitel, když rádio dohrálo
Pedagog Jindřich Heller připravoval
pokyny k práci s vysíláním. Otakar Brož ve své příručce z roku 1937 doporučoval učiteli téma krátce uvést, poslouchat spolu s dětmi a dělat si poznámky. Po skončení se měla třída ke slyšenému vrátit. Jeho postup popisuje práce z Univerzity Palackého.
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U Ungeltu mohl učitel před vysíláním najít s dětmi Týnský dvůr na plánu Prahy. Po poslechu pak mohli probrat, co na jednom dvoře dělali kupci a proč tam byli úředníci. Tak by se dal Brožův postup použít u konkrétního pořadu z roku 1933. Skutečný průběh té hodiny z rozpisu nevyčteme.
Brož
vedl školu v Úvalech, kde rádio opravdu dostalo místo v rozvrhu. V roce 1931 získala škola příspěvek na přijímač a pořídila k němu zesilovač a reproduktory. Jakmile bylo zařízení ve všech třídách obou škol, připadla v Úvalech poslechu poslední páteční hodina. Zachycuje to výtah ze školních kronik. V Úvalech dostal poslech školského rozhlasu místo v poslední páteční vyučovací hodině. JiriMatejicek / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Historie úvalské školy popisuje i jeden konkrétní pátek. Dne 17. září 1937 žáci poslouchali smuteční relaci po smrti T. G. Masaryka a seznámili se s jeho dílem. Z vysílacího programu samotného se počet škol, které si konkrétní pořad naladily, zjistit nedá. Jak zněl Masarykův vzkaz školákům
Scénu z Ungeltu zachycuje tištěný program. O tom, jak znělo školské vysílání, dává představu jiná relace. Český rozhlas má
první čtyři minuty projevu, který Masaryk pronesl 18. března 1932. Nabádal v něm děti k ohleduplnosti vůči starším lidem. Datum a úryvky z řeči si zapsali i do školní kroniky v Kamenné na Třebíčsku.
Příběh první zprávy o invazi v srpnu 1968 zase ukazuje, jakou roli v československém vysílání později sehrál rozhlas po drátě.