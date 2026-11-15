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Dějepis měl v rádiu hudební dohru. Po scéně z pražského Ungeltu byl na řadě Smetana

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Radiojournal vysílal pro školy od roku 1931. Dobový program ukazuje, co se chystalo pro starší žáky, a pokyny radily, jak s poslechem pracovat.
Dřevěný přijímač Philips 930A s kruhovou mřížkou reproduktoru a třemi ovladači

Dřevěný přijímač Philips 930A s kruhovou mřížkou reproduktoru a třemi ovladači

Zdroj: Nite_Owl / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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