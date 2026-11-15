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10 věcí, které se staly ve formuli 1 před GTA 6

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Dlouhé čekání se pomalu chýlí ke konci. Po 13 letech od vydání prozatím posledního titulu z herní série Grand Theft Auto vyjde GTA 6. Kromě dokončení vývoje této videohry se toho však stalo za 13 let mnohem víc, a to i ve formuli 1. Pojďme se tedy podívat na nejvýznamnější události, které se v královně motorsportu staly mezi vydáním GTA 5 a 6.
Max Verstappen při letošní Velké ceně Brazílie

Max Verstappen při letošní Velké ceně Brazílie

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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