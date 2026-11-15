10 věcí, které se staly ve formuli 1 před GTA 6

Hra Grand Theft Auto V se objevila na trhu 17. září roku 2013 a stal se z ní jeden z nejprodávanějších titulů v historii videoherního průmyslu. Bylo jasné, že tato slavná série touto hrou neskončí a po několika odkladech a dlouholetém čekání se hráči této série 19. listopadu konečně přesunou z Los Santos do Vice City.
První práce na GTA 6 začaly už v roce 2014 a hlavní vývoj začal roku 2018. Právě kvůli takto dlouhé době vývoje začaly po internetu a sociálních sítích kolovat vtipy týkající se dlouhého čekání na tuto hru. Hláška, že se něco nečekaného (dosadit si tam můžete cokoli, chcete) stalo před GTA 6 skoro zlidověla.
Od 19. listopadu však bude po dlouhých letech s těmito memy ámen.
Zatímco během let čekání na nový titul od herního studia Rockstar Games vypukla pandemie covidu, v USA se vystřídali 3 prezidenti, začala válka na Ukrajině, Velké Británie zažila 7 premiérů nebo zemřela královna Alžběta II., tak se výrazně proměnila také formule 1.
Pojďme se podívat na 10 nejzajímavějších změn, které se za tuto dobu v královně motorsportu udály.
Pád a vzestup McLarenu
Rok 2013 byl pro McLaren první sezónou od odchodu jeho odchovance Lewise Hamiltona a zároveň první ne zcela povedeným rokem po několika silných sezónách. Po letech, kdy byla stáj zvyklá bojovat o vítězství, skončila tento rok pátá bez jediného pódia.
Hlavní propad měl ale teprve přijít. V roce 2015 s příchodem Fernanda Alonsa a Hondy se tým z Wokingu umístil na tragickém devátém místě mezi konstruktéry. Z čela značky byl po neúspěších vytlačen její dlouholetý šéf Ron Dennis a tým opustila celá řada sponzorů. McLaren tedy nenavázal na slavnou spolupráci s japonskou automobilkou z 90. let a na konci roku 2017 se s ní také rozloučil.
Od roku 2018, kdy se stal generálním ředitelem Zak Brown, se věci začaly postupně měnit k lepšímu. Na konci roku sice tým opustili oba jezdci, ale právě s následující jezdeckou sestavou: Carlosem Sainzem a Landem Norrisem se stáj konečně dostala zpátky na pódium.
V roce 2021 přišlo zásluhou Daniela Ricciardo po devíti letech první vítězství ve velké ceně a tři roky na to získala stáj první Pohár konstruktérů od roku 1998. A hned rok na to získal Lando Norris mistrovský titul, což bylo první prvenství mezi jezdci pro McLaren od roku 2008.
Many congratulations to @McLarenF1! ✨
McLaren collect their Drivers‘ Championship and Constructors‘ Championship trophies
#F1 https://t.co/FGgEDXI4ML
— Formula 1 (@F1) December 12, 2025
Dominance Mercedesu
Při vydání GTA 5 měl Mercedes na kontě přesně nula konstruktérských titulů, avšak právě v roce 2013, což byla čtvrtá sezóna od návratu továrního týmu Mercedesu do F1, se začalo formovat to, co v následující éře přineslo spoustu rekordních úspěchů. Tohoto roku totiž přišel do týmu Lewis Hamilton a šéfem stáje se stal Toto Wolff.
Ještě na konci roku 2013 měl na kontě novodobý Mercedes, když nepočítáme devět vítězství značky z 50. let, pouhá čtyři vítězství v závodech. Nyní, o 13 let později, jich má neuvěřitelných 134, což je třetí nejvyšší počet ze všech týmů v historii. A na takto vysokou pozici v historických tabulkách se stáji z Brackley podařilo dostat prakticky jenom během vývoje GTA 6.
Kromě toho získala německá automobilka mezi lety 2014 a 2021 rekordních 8 za sebou jdoucích konstruktérských titulů a z toho sedmkrát k tomu přidala i titul jezdecký.
Po nevydařené éře, kde hrál hlavní roli přítlak vytvářený podlahou, se po změně pravidel v roce 2026 dostala zpátky na čelo startovního roštu. Díky návratu Mercedesu na výkonnostní špici se stal Andrea Kimi Antonelli, kterému bylo při vydání GTA 5 sedm let, ve 20 letech nejmladším šampionem formule 1 v historii a německá stáj získala další konstruktérský titul.
Získat devět konstruktérských titulů během vývoje jednoho herního titulu není úplně špatná bilance.
This is what it was all for. To come home, stand together and celebrate how far we’ve come.
Each person who gave everything to get us here. Every one of us, a World Champion https://t.co/sTEtYd4rVl
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 12, 2026
Čekání Ferrari pokračuje
Zatímco vývojáři z Rockstaru pracovali na GTA 6, tak se toho stalo opravdu hodně, avšak jedna věc se nezměnila – Ferrari stále čeká na první titul od roku 2008. Kdo by to byl řekl, že se hráči dočkají dříve další hry ze série Grand Theft Auto než titulu tradiční italské stáje. Aby toho nebyla málo, tak poslední jezdecký titul italské stáje se datuje do doby, kdy ještě ani GTA 4 nebylo na světě.
Abychom ale nemluvili jenom o tom, co se ve Ferrari nezměnilo, tak se přesuňme k týmovým šéfům. Těch se totiž prostřídalo pět: Stefano Domenicali, Marco Mattiaci, Maurizio Arivabene, Mattia Binotto a Frédéric Vasseur.
Co se týče jezdců, tak se ve Ferrari vystřídali Fernando Alonso, Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Carlos Sainz a Lewis Hamilton, kteří společnými silami nasbírali za 13 let 28 vítězství.
Nejblíže se stáj z Maranella dostala k triumfu v Pohárů konstruktérů v roce 2024, kdy na vítězný McLaren ztratila pouhých 14 bodů.
Přestože výsledky Ferrari v posledních letech nejsou nijak oslnivé, tak nemalujme čerta na zeď a třeba už příští rok bude vážně patřit týmu vzpínajícího se koně.
A seat full of *rain* water for CL ⛈️ https://t.co/xVL9JvbUbI
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 14, 2026
Polovina Alonsovy kariéry bez vítězství
K poslednímu vítězství Fernanda Alonsa došlo během Velké ceny Španělska v roce 2013, což byl Španělův 201. start do závodu. Nyní o 13 let později má za sebou 445 závodů, ale vítězství stále „pouze“ 32. Přestože je považován za jednoho z velikánů tohoto sportu, tak za více než polovinu své kariéry se ani jednou neobjevil na nejvyšším stupínku. Mezi lety 2014 a 2021 se dokonce nepodíval ani na pódium.
Nutno dodat, že v letech 2019 a 2020 si vzal po dlouhodobé frustraci od formule 1 volno. Avšak ani po návratu nějaký velký zlom nepřišel. Jako jediný povedený ročník by se snad dal označit jenom rok 2023, kdy s Aston Martinem získal 8 pódiových umístění. Od té doby to však jde s týmem Lawrence Strolla akorát z kopce. Alonso se však do důchodu ještě nechystá, tak se nechme překvapit, co ještě stihne dokázat.
Heading into a legend’s 24th season!
Fernando Alonso will race into an unparalleled 24th season in Formula 1
#F1 https://t.co/zwLyzNEJrU
— Formula 1 (@F1) January 8, 2026
6 velkých změna pravidel
Od roku 2013 jsme zažili několik různých balíčků motorových i aerodynamických pravidel. Tuto dobu tedy lze rozdělit na několik ér. Níže je jejich výčet.
- osmiválcové motory – 2013
- hybridní šestiválce s turbodmychadlem – 2014
- větší a radikálnější aerodynamika – 2017
- velké změny designu předního křídla – 2019
- přísavný efekt – 2022
- hybridní motory s polovinou výkonu generovanou elektrickou částí a zásadně přepracovaná aerodynamika – 2026
Navíc nebude to dlouho trvat a čeká nás další změna. Drobné změny v technických pravidlech se sice objevují téměř každý rok, ovšem podle slov prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema nás čeká pravděpodobně v roce 2030 přechod zpět na osmiválce.
What is a regulation?
Here’s what you need to know on the rules F1 teams abide by
#F1 https://t.co/BikiyGrwrK
— Formula 1 (@F1) January 25, 2026
Nárůst popularity formule 1
V roce 2013 byl celý kolotoč formule 1 pevně v rukou Bernieho Ecclestone a nedá se říct, že by zrovna prosperoval. Tento malý velký muž udělal z formule 1 díky televizním přenosům sport, za kterým se nemusíte vydávat přímo na trať anebo se výsledky dozvídat se zpožděním. Díky Ecclestonovi se mohl dívat každý z pohodlí domova a z formule 1 se tak stal miliardový byznys, z kterého ale nejvíce bohatl právě Bernie.
V letech 2015 a 2016 to dokonce vypadalo tak špatně, že se hovořilo o tom, že by každý tým využíval tři vozy, neboť všechny tři týmy z roku 2010 postupně zkrachovaly a nenašel se žádný zájemce, který by je koupil. Není žádným tajemství, že v té době byla královna motorsportu pro spoustu týmů prodělečná.
Změna přišla v roce 2017, když společnost Liberty Media koupila od CVC Capital Partners kompletní komerční práva na celý šampionát a Ecclestone byl odvolán z pozice generálního ředitele. Komunikace s fanoušky byla najednou daleko otevřenější a modernější.
Nejlepším marketingovým tahem byl seriál Drive to Survive na Netflixu, který přilákal úplně nové fanoušky. Pro formuli 1 se tedy otevřely nové trhy a rázem už nebyla sportem striktně pro motoristické fanatiky, nýbrž pro celé spektrum fanoušků. Ecclestone tedy nabídl královnu motorsportu divákům po celém světa a Liberty Media následně vytvořila takovou formuli 1, aby bavila co nejvíce fanoušků na celém světě.
Názor si na to samozřejmě může udělat každý, jaký chce. Avšak je důležité zmínit, že hodnota týmů je nyní nejvyšší, jaká kdy byla, a místa na roštu se nikdo jen tak nevzdá. Finančně jsou na tom nyní všechny týmy poměrně dobře.
Happy Birthday Bernie Ecclestone! We caught up with the #F1 boss to mark the occasion >> https://t.co/skS8vMFfiI https://t.co/9tvqZy33Vs
— Formula 1 (@F1) October 28, 2015
Vzestup Lewise Hamiltona
Lewis Hamilton vtrhl do formule 1 jako uragán a už ve své druhé sezóně získal mistrovský titul. Od té doby však až do vydání GTA 5 žádný nepřidal a v září roku 2013 měl na kontě 22 vítězství v závodech.
Nyní, v době vydání GTA 6, má na kontě neuvěřitelných 7 mistrovských titulů a 106 vítězství.
Během těchto 13 let překonal britský závodník nespočet rekordů a stal se nejúspěšnějším pilotem historie F1. Navíc kdo by si byl před třemi lety pomyslel, že uvidíme dříve Hamiltona ve Ferrari, než vyjde GTA 6?
Sir Lewis Hamilton https://t.co/jfVPABqRtO
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2024
Z motokár čtyřnásobným šampionem
Ano, řeč je o Maxi Verstappenovi, který před 13 lety ještě závodil v motokárách a nyní je čtyřnásobným šampionem formule 1, kterého spousta diváků i expertů považuje za nejlepšího pilota na současném roštu.
Jeho přechod do formule 1 byl velmi rychlý. Vynechal spoustu juniorských kategorií a po jedné sezóně ve formuli 3 přešel rovnou do F1. V roce 2015 se tedy stal v sedmnácti letech nejmladším pilotem, který kdy odjel velkou cenu.
Když se přesuneme k vydání Grand Theft Auta VI, tak se dá říct, že Holanďan se stihl stát během jeho vývoje z motokárového závodníka třetím nejúspěšnějším pilotem v počtu vyhraných závodů v historii královny motorsportu. Po Velké ceně Brazílie 2026 jich má na kontě 74.
Podium 1️⃣3️⃣9️⃣ for MV3
#F1 || #BrazilGP https://t.co/Upc2hMrr9i
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 8, 2026
Příběh Nica Hülkenberga
Nico Hülkenberg byl od vydání GTA 5 přehlížen všemi top týmy, vystřídal pět středopolových týmů, byl propuštěn, zaskočil za jezdce nakaženého covidem, do jednoho ze závodů, ve kterém zaskakoval, ani nevystartoval, vykonával roli experta na stanici ServusTV, vrátil se zpátky na rošt a na svůj 239. pokus konečně získal pódium.
Německý pilot už od svých začátků v F1 ukazoval nezpochybnitelný talent, svědčí o tom třeba jeho pole position na Velkou cenu Brazílie v roce 2010. Přesto si ho v roce 2014 po odchodu ze Sauberu vybral jeho bývalý zaměstnavatel Force India.
Po několika letech vedle Sergia Péreze se v roce 2017 přesunul do Renaultu, ze kterého byl po dvou letech propuštěn. V roce 2020 se objevil ve třech závodních víkendech jako náhradník za piloty týmu Racing Point, neboť se oba v průběhu roku nakazili covidem-19. Do Velké ceny Británie však nakonec kvůli problému s motorem ani nevystartoval.
O dva roky později, opět kvůli covidu, nahradil v prvních dvou závodech sezóny Vettela v Aston Martinu. Hülkenberg byl spolehlivý náhradník a jeho výkony byly na rezervního pilota velmi dobré, proto bylo jeho jméno často spojováno s možným návratem do F1 natrvalo.
Do monopostu ho nakonec v roce 2023 posadil tým Haas, ve kterém nahradil Micka Schumachera. O dva roky později se stal prvním jezdcem, pro kterého nebylo místo v Haasu poslední štací a přesunul se do Sauberu, který se připravoval na přerod v Audi.
Výkonnost švýcarské stáje však nebyla zdaleka tak špatná, jak se očekávalo a při deštivé Velké ceně Velké Británie 2025 si po rekordním čekání připsal své první pódium.
Good things come to those who wait https://t.co/UCMiGBShWA
— Silverstone (@SilverstoneUK) July 15, 2025
Buttonova penalizace
V roce 2013 byl Jenson Button stále ve svých nejlepších letech a ze svého monopostu byl schopen vyždímat i to, co v něm nebylo. Na konci roku 2016 se však po trápení s motorem Honda a více než 300 odjetých velkých cenách rozhodl pověsit helmu na hřebík.
Netrvalo však dlouho a ve formuli 1 se znovu objevil. Během Velké ceny Monaka 2017 zastoupil Fernanda Alonsa v McLarenu, pro který od roku 2010 do konce kariéry závodil. Alonso si odskočil do Ameriky na závod Indy 500 a na Buttona nebyl vzhledem k výkonnosti týmu z Wokingu kladen žádný tlak. Přesto však závod neproběhl úplně hladce.
Při souboji s Pascalem Wehleinem trefil Němce na jeho zadní kolo a ten zůstal v zatáčce Portier opřený bokem o bariéru. Za tento incident si vysloužil Brit penalizaci na startovním roštu do dalšího závodu. Toho se však Button ani devět let poté nezúčastnil, takže si trest stále neodpykal
@PWehrlein’s world goes sideways… #MonacoGP #F1 https://t.co/nohbrAsBOI
— Formula 1 (@F1) May 28, 2017
Další zajímavosti
- pouhých pět jezdců ze startovního roštu z roku 2013 stále závodí v F1
- od vydání GTA 5 se uskutečnilo 255 velkých cen
- kletba druhé sedačky Red Bullu byla prolomena před GTA 6
- kamera v přilbě před GTA 6
- Flavio Briatore se vrátil do formule 1 před GTA 6
- otočné zadní křídlo před GTA 6
- triumf na třech kolech před GTA 6 (Lewis Hamilton – VC Velké Británie 2020)
- jediný vůz na roštu při restartu z pevných pozic před GTA 6 (Lewis Hamilton – VC Maďarska 2021)
- závod bez jediného závodního kola před GTA 6 (VC Belgie 2021)
- uvolněný kanál na městské trati zničil podvozek monopostu před GTA 6 (Carlos Sainz – VC Las Vegas 2023)
- hořící tráva na okruhu před GTA 6 (VC Číny 2024)
- tým složený z jezdců bez slepého střeva před GTA 6 (Williams – 2025 a 2026)
- softwarový bug na všech monopostech před GTA 6 (VC Bahrajnu v Malajsii 2026)
Jaké další neočekávané nebo bizarní situace se ještě staly před GTA 6?
They grew!
How some of your 2026 F1 stars have changed between GTA 5 and GTA 6 https://t.co/ZNlDMJlQR5
— Motor Sport magazine (@Motor_Sport) November 13, 2026