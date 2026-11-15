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Češi po 30 letech přijdou o oblíbený řetězec. Ekonom varuje: Levnější nákupy nečekejte

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Představte si menší město, kde přes jedno parkoviště stojí dva supermarkety. Lidé […]
Češi po 30 letech přijdou o oblíbený řetězec. Ekonom varuje: Levnější nákupy nečekejte

Češi po 30 letech přijdou o oblíbený řetězec. Ekonom varuje: Levnější nákupy nečekejte

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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