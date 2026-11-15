Další těžký večer pro brankáře Dostála v NHL. Inkasoval šest branek

Statistika je neúprosná: 19 zákroků, úspěšnost 76 procent a šest puků za zády během šedesáti minut v Honda Center. Zápas se hrál v sobotu 14. listopadu od 19:09 místního času, v Česku tedy v neděli krátce po čtvrté ráno. Anaheim přitom vystřelil víc než soupeř, 28:25. Rozhodla efektivita a jeden černý úsek druhé třetiny. Při pohledu na to, jak jednotlivé góly padaly, ale příběh přestává být jen o brankáři.
Čtyři góly za necelých devět minut
Islanders se ujali vedení už po 115 sekundách. Ben Hutton pálil od modré čáry, puk cestou tečovaly dvě hokejky hráčů Anaheimu a skončil v síti. První asistenci si připsal Ondřej Palát, který v zápase odehrál 14:18 a vyšel s bilancí 0+1.
První třetina skončila jen 0:1. Druhá ale zápas rozbila. Podle
oficiálního zápisu utkání vypadala chronologie inkasovaných branek takto:
Čas Střelec Skóre Situace 1. třetina, 1:55 Ben Hutton 0:1 střela od modré, dvojitá teč 2. třetina, 1:33 Bo Horvat 0:2 přesilovka, volný prostor nad kruhy 2. třetina, 3:01 Simon Holmström 1:3 zakončení zblízka po rychlém útoku 2. třetina, 8:28 Simon Holmström 1:4 střela z pravého kruhu 2. třetina, 10:28 Casey Chaffee 1:5 přečíslení dva na jednoho 3. třetina, 2:41 Simon Holmström 2:6 zakončení po ztrátě Ducks
Mezi 1:33 a 10:28 druhé třetiny dal New York čtyři góly, tedy čtyřikrát za 8 minut a 55 sekund. Anaheim mezitím snížil na 1:2. Odpověď přišla po 26 sekundách.
Teče, prázdný slot a přečíslení
Šest inkasovaných gólů zůstává v Dostálově statistice. Popisy akcí ale ukazují spíš rozpad celé obranné struktury Ducks než sérii čistě brankářských chyb.
U úvodního gólu změnil puk dvakrát směr na hokejkách vlastních hráčů. Horvatova přesilovková trefa přišla z místa, kde podle trenéra Joela Quennevilla nikdo nebránil. „Ve slotu u něj nikdo nebyl,“ kritizoval kouč. Holmströmův první gól padl zblízka po rychlém útoku hned po snížení Anaheimu. Chaffee zakončoval přečíslení dva na jednoho a gól, kterým Holmström završil hattrick, přišel po ztrátě puku Ducks.
Podle nás je nejvíc diskutabilní čtvrtý gól, Holmströmova střela z pravého kruhu. Bez videorozboru nejde říct, kolik z něj padá na brankáře. U zbylých pěti situací byl Dostál zjevně posledním článkem řetězce, který praskl daleko před brankovištěm.
Quenneville po zápase mluvil hlavně o momentu hry. Vadilo mu, že tým po vlastním gólu okamžitě inkasuje, a označil to za opakující se problém. Přímou výtku směrem k Dostálovi z jeho úst
NHL.com nezaznamenalo.
Hvězdou večera se stal Simon Holmström, který nastřílel první hattrick kariéry v NHL. Islanders měli pět hráčů s alespoň dvěma body, obránce Matthew Schaefer přidal tři asistence. Na straně Anaheimu svítí jediný pozitivní údaj: Cutter Gauthier se trefil a gólovou sérii natáhl na osm zápasů.
Druhá prohra po pěti výhrách
Anaheim ještě před týdnem jel na vlně pěti výher v řadě. Teď má za sebou dvě porážky. Předchozí duel s Nashvillem prohrál 2:4, tehdy ale v brance stál Laurent Brossoit. Těžké večery se tak v brankovišti Ducks střídají napříč jmény a tým se po sérii výher viditelně zadrhl. Po zápase má bilanci 10 výher, 9 porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení.
Pro Dostála je zápas citelnou ranou do sezonních čísel. Před zápasem s Islanders měl podle theScore v devíti startech průměr 3,56 inkasovaného gólu a úspěšnost 87,2 procenta. Po šesti gólech z 25 střel se obě hodnoty dál zhorší. Pro srovnání: v minulé sezoně odchytal 56 zápasů s průměrem 3,10 a úspěšností 88,8 procenta.
Okamžitý pád z pozice jedničky ale nehrozí. Den před zápasem Anaheim
poslal Brossoita na farmu do San Diega, přestože za Ducks vyhrál čtyři z pěti startů. Dostál má navíc pětiletou smlouvu za zhruba 150 milionů korun ročně. Klub s ním jasně počítá.
Hned v neděli od 17:00 místního času hostí Anaheim Calgary. Jde o druhý zápas domácího víkendového dvojzápasu a startující brankář zatím potvrzen nebyl. U zápasů ve dvou dnech po sobě se změna v bráně nabízí.
Čeští brankáři neměli svůj večer
Dostál nebyl jediný český gólman, kterému sobotní program NHL nevyšel. Karel Vejmelka prohrál s Utahem 5:6 po nájezdech se San Jose a za 64:58 minuty na ledě chytil 16 z 21 střel. Úspěšnost 76,2 procenta je prakticky totožná s Dostálovými 76,0. Jakub Dobeš inkasoval s Montrealem čtyři góly od Colorada, při porážce 1:4 si ale připsal 23 zákroků.
Nejvíc se z Čechů dařilo Davidu Pastrňákovi. Proti Minnesotě dal gól a přidal asistenci, šestkrát vystřelil a na ledě strávil 22:20. Boston přesto prohrál stejně jako Anaheim 2:6. Pavel Zacha k tomu přidal jednu přihrávku.
Holmström si odvezl z Kalifornie puk za první hattrick kariéry, Dostál šestku v kolonce inkasovaných gólů. Rozhodnout, kolik z ní patří jemu a kolik obraně, která nechala volný slot i přečíslení dva na jednoho, bude mít Quenneville na stole už v neděli večer.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek