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Kdo jde do penze o 3 roky dřív, může přijít i o 126 000 Kč ročně. Krácení nikdy nezmizíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Do řádného důchodu zbývá pár let a v práci padne nabídka odejít […]
Kdo jde do penze o 3 roky dřív, může přijít i o 126 000 Kč ročně. Krácení nikdy nezmizí
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.11.2026 08:54
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