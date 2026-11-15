Jména vyhlazených Lidic a Ležáků dostaly československé tanky T-34/76. Skládali se na ně Českoslovenští vojáci

V únoru 1943 vybírali českoslovenští vojáci cestou na frontu peníze na stavbu tanků Lidice a Ležáky. Dobový telegram zachycuje vklad 100 000 rublů do sovětské Státní banky. Slavnostní pojmenování tanků přišlo až na konci září.
Když v Novochopersku dostaly československé tanky bojová jména, Lidice a Ležáky už byly přes půl roku v novinách. V únoru přitom na frontu mířil ještě pěší prapor. První boj ho čekal v březnu u Sokolova. Tankový prapor vznikl až v létě.
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Sto tisíc rublů mířilo do Státní banky
Podle historika Iva Pejčocha z Vojenského historického ústavu (VHÚ) se dobrovolná sbírka rozběhla v únoru 1943 během cesty praporu na frontu. Co s vybranými penězi jednotka udělala, popsala už za války. Na třetí straně Pravdy z 16. února 1943 vyšel telegram podepsaný Ludvíkem Svobodou. Oznámil v něm, že důstojníci a vojáci vybrali z vlastních prostředků 100 000 rublů a vložili je do Státní banky na stavbu tanků nesoucích jména Lidice a Ležáky.
Jednotka zároveň požádala, aby stroje připadly československým vojákům. Stalin ve zveřejněné odpovědi slíbil, že jejich přání splní. Z telegramu známe oznámenou výši vkladu a jeho účel. Z novin se ale nedá vyčíst, kolik stál jeden hotový tank ani jakou část výrobních nákladů vklad pokryl.
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Jméno Lidice připomínalo obec u Kladna, kterou
nacisté vyhladili 10. června 1942. Tam, kde stávaly původní Lidice, je dnes pietní areál. Jméno Lidice připomínalo obec, kterou nacisté zničili 10. června 1942. Její někdejší území je dnes pietním areálem. Tanky dorazily v létě, jména dostaly v září
Podle soupisu historika Vladimíra Franceva dostal nově ustavený prapor prvních pět středních T-34/76 26. července, dalších pět přibylo koncem léta. Vedle nich prapor používal lehké T-70 a obrněné automobily BA-64. T-34/76 byl střední tank se 76mm kanonem. K jeho podvozku vedla cesta přes konstrukci Američana Waltera Christieho.
Při
slavnostním křtu v Novochopersku 30. září dostaly střední tanky jména. Kromě Lidic připomněli vojáci i Ležáky, osadu na Chrudimsku vyhlazenou 24. června 1942. Na místech někdejších stavení dnes stojí pamětní hrobodomy podle návrhu architekta Ladislava Žáka. Na místech někdejších stavení v Ležákách stojí pamětní hrobodomy podle návrhu Ladislava Žáka. Osadu nacisté vyhladili 24. června 1942.
Do boje vyrazil tankový prapor začátkem listopadu při osvobozování Kyjeva. Rota středních tanků Josefa Buršíka pomáhala dobýt továrnu Bolševik, zatímco rota lehkých tanků postupovala u železnice. Mezi nasazenými stroji byl i první tank Lidice.
V Lešanech je druhý tank jménem Lidice
Stejný nápis na věži ještě neznamená stejný stroj.
VHÚ v popisu fotografie z Kbel rozlišuje dvě Lidice. Původní tank byl v roce 1944 přejmenován a jméno převzal jiný T-34/76. Právě ten vyřadil 15. září 1944 v bojích na Dukle zásah německou pancéřovou pěstí u polské vsi Franków.
Vyřazený stroj zůstal na bojišti až do roku 1950, kdy ho odvezli do opravny ve Vyškově. Pak se dostal do sbírek VHÚ. Po letech před vojenským muzeem na Žižkově a v leteckém muzeu ve Kbelích skončil ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. V muzejní sbírce je tedy pozdější nositel jména, stroj s výrobním číslem 311367.