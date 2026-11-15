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Pomalu tažený hovězí vývar z pečených kostí i masa: Poctivý polévkový základ, který opravdu chce vařit přes noc

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Když chci uvařit něco opravdu poctivého, vracím se k pomalu taženému hovězímu vývaru. Dělám ho z hovězí slabiny, harfy a morkové kosti, nechávám ho táhnout kolem 9 hodin a právě díky klidnému varu má krásnou barvu, plnou chuť a čistý výsledek. Často slýchám, že tak dlouhé vaření musí být drahé, ale při teplotě kolem 80 až 90 stupňů je spotřeba překvapivě malá.
Obrázek k receptu na Pomalu tažený hovězí vývar: Poctivý domácí základ s plnou chutí, který stojí na trpělivosti a správném postupu

Obrázek k receptu na Pomalu tažený hovězí vývar: Poctivý domácí základ s plnou chutí, který stojí na trpělivosti a správném postupu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pomalu tažený hovězí vývar: Poctivý domácí základ s plnou chutí, který stojí na trpělivosti a správném postupu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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