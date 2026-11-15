Pomalu tažený hovězí vývar z pečených kostí i masa: Poctivý polévkový základ, který opravdu chce vařit přes noc

Co si vybavuji z dětství, u nás se vývar v neděli dával na sporák už brzo ráno. Babička i maminka s tím začínaly skoro hned po snídani a mně tehdy nebylo jasné, proč se oběd vaří tak brzy. Dnes už mi to jasné je. Věděly dobře, že pomalu a dlouho tažený vývar, ať hovězí nebo slepičí, chutná jinak než polévka uvařená narychlo. Hovězí vývar mám nejraději z hovězí slabiny, harfy a morkové kosti. Na plotně nechávám hrnec zhruba 9 hodin, ideálně přes noc, jen při mírném, skoro neviditelném varu. Vývar pak chytne pěknou barvu, je silný, ale přitom zůstane čistý. Občas slýchám, že tak dlouhé vaření musí být drahé. Jenže při teplotě kolem 80 až 90 °C nejde o žádnou velkou spotřebu. V běžné domácnosti to může vyjít přibližně na 6 korun.
Na vývaru mám ráda i to, že u něj člověk nestojí celých devět hodin.
První chvíle jsou důležité: maso, kosti, zelenina, pěna na hladině, to se vyplatí pohlídat. Potom už hrnec jen tiše stojí na plotně a kuchyní jde vůně, kterou si člověk spojuje s nedělním obědem, ani nemusí moc přemýšlet proč. Dělám ho většinou víc. Druhý den bývá ještě lepší a kromě polévky s nudlemi nebo zavářkou poslouží i jako základ pod . omáčku
Pomalu tažený vývar má jednu podstatnou věc: nesmí se na něj tlačit. O tom, jestli bude čirý, nebo zakalený, rozhoduje hlavně klidné táhnutí bez prudkého varu. Velký rozdíl udělá také opečení kostí a cibule, protože přidá barvu i hlubší chuť. Se solí jsem opatrná. Víc dochucuji až na konci, protože po několika hodinách se chuť stáhne a přesolený vývar se potom zachraňuje dost špatně. Recept na pomalu tažený hovězí vývar
Počet porcí: 8 až 10 porcí
Celkový čas: zhruba 9 hodin a 20 minut Ingredience pro přípravu 700 g hovězí slabiny 1 kg hovězí harfy nebo jiných hovězích kostí s masem 500 g morkových kostí 3 ks mrkve 2 ks petržele 1/4 ks celeru 2 ks cibule 3 stroužky česneku 8 ks kuliček černého pepře 4 ks kuliček nového koření 2 ks bobkového listu 1 lžička soli na začátek a další podle chuti 4 až 5 litrů studené vody Postup přípravy silného hovězího vývaru
1.
Kosti a hovězí slabinu opláchněte. Troubu rozehřejte na 220 °C a kosti rozložte na plech. Pečte je asi 30 minut, až zezlátnou nebo lehce zhnědnou. Ve vývaru se to potom projeví hlavně tmavší barvou a plnější chutí.
Foto: Cooky.cz, Připravte si suroviny na vývar.
2.
Cibuli rozkrojte napůl a položte řeznou stranou na suchou pánev nebo pod gril. Nechte ji pořádně ztmavnout, ale nespalte ji do hořka. Slupku můžete nechat na cibuli, vývaru pomůže ke zlatavému odstínu.
3. Do velkého hrnce přesuňte opečené
kosti, maso a zalijte je studenou vodou. Přidejte první lžičku soli a začněte pozvolna zahřívat. Jak se začne nahoře tvořit pěna, průběžně ji sbírejte.
4. Když se vývar trochu vyčistí, přidejte
mrkev, petržel, celer, opečenou cibuli, česnek, pepř, nové koření a bobkový list. Plamen stáhněte tak, aby se hladina jen nepatrně chvěla. Bublání má být opravdu sotva vidět. Foto: Cooky.cz, Vývar táhněte na nejslabším plameni, vývar nemá téměř vůbec bublat.
5. Vývar nechte táhnout přibližně
9 hodin při teplotě kolem 80 až 90 °C. Občas zkontrolujte hladinu a když bude potřeba, dolijte trochu horké vody. Prudký var mu nesvědčí, snadno by se zakalil. Po několika hodinách zkontrolujte hovězí maso
6. Pokud změkne dřív, opatrně ho vyjměte stranou, aby se v hrnci úplně nerozpadlo. Kosti nechte táhnout dál, pořád z nich půjde chuť.
Foto: Cooky.cz, Hovězí maso a zeleninu v případě, že je hodně měkké, vyndejte z vývaru dřív.
7. Hotový vývar nejdřív sceďte přes větší síto. Chcete-li ho čistší, přeceďte ho ještě jednou přes jemnější síto. Použít se dá i čistá utěrka nebo plátno, jen je potřeba počítat s tím, že to nepůjde úplně rychle.
Foto: Cooky.cz, Hotový vývar přeceďte víckrát.
8.
Mrkev z vývaru můžete nakrájet zpět do polévky. Ostatní zelenina už bývá většinou vyvařená. Maso oberte nebo nakrájejte na menší kousky a vraťte do polévky podle toho, jak to máte doma rádi.
9. Nakonec vývar dochuťte
solí. Podávejte ho horký s nudlemi, játrovými knedlíčky nebo jen s kouskem masa a vařenou mrkví. V lednici vydrží zhruba 3 dny, v mrazáku několik týdnů. Rady co dělá dobrý vývar opravdu dobrým Silnější vývar získáte jednoduše tak, že použijete méně vody a během vaření ji nebudete zbytečně dolévat. Dobře se pracuje s hrncem s těžším dnem. Teplota v něm tolik nelítá a vývar se táhne klidněji. Když vývar po vychlazení nahoře trochu ztuhne, není to chyba. Často je to spíš známka poctivě taženého základu. U hovězího vývaru rozhodují i drobnosti, které se při vaření snadno podcení. Studená voda na začátku pomáhá vytahovat chuť z masa i kostí postupně. Opečené kosti přidají tmavší barvu a výraznější chuť. A trpělivost udělá zbytek. Není to recept na efekt, spíš obyčejná kuchařská práce, kde se spěch většinou pozná.
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