Na rakouském ledovci Stubai zemřel lyžař. Lavina ho strhla do 20 metrů hluboké trhliny

Neštěstí se odehrálo v sobotu kolem 11:30 v oblasti Daunferner nedaleko horského sedla Daunscharte, které leží ve výšce přibližně 3155 metrů nad mořem. Lyžař se pohyboval ve volném horském terénu mimo upravené a zabezpečené sjezdovky, když se uvolnila sněhová deska. Masa sněhu ho strhla dolů přes skalnatou část svahu a následně vtlačila do hluboké trhliny na okraji ledovce. Celou událost zaznamenala skupina mladých návštěvníků hor, která přivolala pomoc. Záchranné složky se poté vydaly k místu nehody, které se nacházelo v nadmořské výšce přibližně 2970 metrů. Zásah komplikoval především obtížně přístupný terén a skutečnost, že postižený muž skončil hluboko pod úrovní okolního sněhového povrchu.
Záchranáři se dostali až do dvacetimetrové hloubky
Jako první se k místu neštěstí dostali pracovník záchranné služby lyžařského areálu a policista specializovaný na zásahy v horském terénu. Pomocí přístroje pro vyhledávání osob zasypaných lavinou se jim podařilo určit polohu postiženého. Muž se nacházel v okrajové ledovcové trhlině hluboké přibližně 20 metrů, odkud ho následně vyprostili ze sněhu. Bezprostředně poté začali se snahou o obnovení životních funkcí, která však byla neúspěšná. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt. Do záchranné operace se zapojila také horská služba z údolí Stubaital, zdravotnický vrtulník a policejní vrtulník, který následně pomáhal s přepravou těla.
Totožnost ani státní příslušnost zemřelého muže nebyly v době zveřejnění posledních ověřených informací potvrzeny. Přesné okolnosti nehody proto zůstávají předmětem dalšího vyšetřování. Posuzovat se bude také stav sněhové pokrývky a podmínky v místě uvolnění laviny. Státní zastupitelství v Innsbrucku již nařídilo soudní pitvu, která má pomoci objasnit okolnosti úmrtí. Zatím není potvrzeno, zda lyžař lavinu sám uvolnil, nebo zda se sněhová deska utrhla jiným způsobem. Neexistují ani ověřené informace, které by umožňovaly určit, zda se v okamžiku nehody pohyboval v terénu sám.
Nebezpečí lavin hrozí už na začátku zimy
Tragédie přišla v době, kdy se na rakouských ledovcích postupně rozbíhá hlavní lyžařská sezona. Přestože v údolích ještě panují podzimní podmínky, ve vysokých nadmořských výškách již může vznikat nestabilní sněhová pokrývka. V Tyrolsku se před víkendem očekávalo až 30 centimetrů nového sněhu, který mohl být na některých místech přemísťován větrem. Právě navátý sníh se může ukládat ve žlabech, za terénními hranami a na závětrných svazích, kde vytváří nestabilní desky. K jejich uvolnění někdy stačí zatížení jediným člověkem. Zvlášť nebezpečné mohou být prudké svahy ve vysokohorských oblastech, kde se nový sníh ukládá na starší, dosud slabou sněhovou vrstvu.
Na ledovcích navíc nehrozí pouze laviny, ale také pády do trhlin, které mohou být zakryté vrstvou čerstvého sněhu. Právě kombinace obou nebezpečí může mít při nehodě mimo zabezpečené tratě mimořádně vážné následky. Značené a upravované sjezdovky proto nelze z hlediska bezpečnosti srovnávat s volným terénem, přestože se obě oblasti mohou nacházet jen několik desítek metrů od sebe. Lyžaři, kteří opouštějí vyznačené tratě, musí počítat s odlišnými podmínkami a potřebou odpovídajícího vybavení. K základní výbavě pro pohyb v lavinovém terénu patří lavinový vyhledávač, sonda a lopata, které však samy o sobě bezpečnost nezaručují. Důležitá je také znalost aktuálního lavinového nebezpečí, schopnost správně vyhodnotit terén a v ledovcových oblastech i odpovídající vybavení a zkušenosti pro případ pádu do trhliny.
Podobná událost se v oblasti Stubaiského ledovce odehrála také v listopadu loňského roku. Tehdy lavina zasáhla osm lidí, které se nakonec podařilo zachránit živé. Letošní listopadová nehoda však skončila tragicky a stala se prvním smrtelným lavinovým neštěstím této zimní sezony v Rakousku.
Zdroje: polizei.gv.at, tirol.orf.at