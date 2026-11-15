Do stejné skříňky, s jinými údaji. Trouba s mikrovlnami má výjimku ze štítku

Vestavná trouba s mikrovlnami zvládne i běžné pečení, ale evropská pravidla pro energetické štítky trub se na ni nevztahují. Na dvojici stejně velkých modelů z české nabídky je vidět, proč samotný štítek ani údaj ve wattech neprozradí, která trouba upeče stejný plech s menší spotřebou.
Vybíráte troubu do skříňky vysoké zhruba 45 centimetrů. Dva černé modely vedle sebe vypadají podobně a oba nabízejí horní a spodní ohřev i horký vzduch. Jen u jednoho ale v
českém katalogu Bosch najdete odkaz na energetický štítek.
Důvodem je mikrovlnný ohřev. Článek 1 odst. 2 písm. b)
nařízení EU č. 65/2014 vyjímá z působnosti předpisu trouby, které tuto funkci nabízejí. Výjimka platí pro celý spotřebič, i když v něm zapnete jen horký vzduch. O rozsahu pravidel i o údajích na štítku píše Evropská komise v přehledu pro domácí trouby. Dvě stejně velké trouby, dva různé druhy údajů
Bosch CBG7341B1 a Bosch CMG7361B1 mají podle českých technických listů shodné vnější rozměry: 455 × 594 × 548 mm (výška, šířka, hloubka). Uvnitř se o dva litry liší. Běžná trouba má 47 litrů, kombinovaná s mikrovlnami 45.
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U
modelu CBG7341B1 najdete třídu A+ i dvě hodnoty na cyklus: 0,73 kWh při konvenčním ohřevu a 0,61 kWh při ohřevu s nuceným oběhem vzduchu. Technický list navíc uvádí celkový příkon 2 900 W.
U
modelu CMG7361B1 Bosch uvádí celkový příkon 3 600 W a maximální mikrovlnný výkon 900 W. V prověřených českých podkladech k němu chybí odpovídající dvojice údajů v kWh na cyklus. Těch 900 wattů popisuje výkon mikrovln a ani vyšší celkový příkon sám neukazuje, zda trouba při upečení stejného jídla spotřebuje více elektřiny. Kombinovaná trouba na snímku „monster size microwave“ má tlačítka pro horký vzduch i mikrovlny. Z mikrovlnného výkonu spotřebu při pečení nevyčtete. kirybabe / Wikimedia / CC BY 2.0
Hodnoty na štítku běžné trouby totiž vznikají při zkoušce s předepsanou zátěží nasáklou vodou. Poskytují společné měřítko pro označené trouby. Spotřebu vašeho nedělního pečení ale určuje i náplň, nastavená teplota a délka programu.
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Prodejce se ptejte na kilowatthodiny za stejný úkol
Chcete-li obě trouby srovnat, připravte si přesné kódy modelů a požádejte o spotřebu v kWh za celý cyklus pro stejný režim, teplotu a náplň. Zajímejte se také o to, zda číslo zahrnuje předehřev a jak dlouho zkouška trvala. Pokud dostanete výsledek domácího nebo laboratorního testu, porovnejte i výsledek pečení: stejný plech by měl být stejně propečený.
U horkého vzduchu záleží také na tom, který program výrobce použil.
Samotná vrtulka na voliči může označovat jiný způsob ohřevu než vrtulka v kruhu. U horkovzdušného pečení porovnávejte spotřebu na celý cyklus se stejnou náplní, včetně případného předehřevu. Antonio Mette / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Pokud běžně pečete dva plechy, ptejte se na spotřebu pro oba, klidně i ve dvou cyklech, pokud se do trouby nevejdou najednou. Právě
počet potřebných várek měnil srovnání fritézy a trouby. Když údaje pro obě trouby nevznikly za stejných podmínek, nedá se z nich poznat, která upeče vaše dva plechy levněji.