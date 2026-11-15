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Do stejné skříňky, s jinými údaji. Trouba s mikrovlnami má výjimku ze štítku

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Trouby s mikrovlnami jsou vyňaté z pravidel EU pro energetické štítky trub. Dva stejně velké modely ukazují, které údaje si při nákupu vyžádat.
Řada vestavných trub s barevnými štítky v kuchyňském ostrůvku na výstavě

Řada vestavných trub s barevnými štítky v kuchyňském ostrůvku na výstavě

Zdroj: Matti Blume / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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