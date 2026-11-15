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Cesta vody proměnila Bělský les. Ostravský projekt získal krajské ocenění

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Ostravský Bělský les se stal díky projektu Cesta vody atraktivnějším místem pro odpočinek, procházky i poznávání přírody. Citlivé zpřístupnění dosud obtížně…
Cesta_vody-OV-Belsky_les

Cesta_vody-OV-Belsky_les

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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