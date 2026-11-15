Cesta vody proměnila Bělský les. Ostravský projekt získal krajské ocenění

Ostravský Bělský les se stal díky projektu Cesta vody atraktivnějším místem pro odpočinek, procházky i poznávání přírody. Citlivé zpřístupnění dosud obtížně dostupných lokalit, nové stezky a propojení rekreačního využití s ochranou přírodního prostředí zaujaly veřejnost i odbornou porotu. Projekt proto získal Cenu cestovního ruchu Moravy a Slezska za rok 2025/2026 v kategorii Nejlepší nápad pro ještě bohatší zážitky.
Cesta vody byla v Bělském lese mezi Výškovicemi a Starou Bělou otevřena v roce 2023. Na původní přírodně-naučnou trasu navázal v roce 2025 Park nad rybníkem ve Výškovickém údolí a letos přibyla další zajímavá část. Ostrava totiž zpřístupnila takzvané ostravské levády, tedy podmáčené území pod ulicí K Jezeru.
Nová mokřadní stezka umožňuje návštěvníkům projít místy, která byla dříve kvůli podmáčenému terénu obtížně dostupná. Architektonický návrh připravily Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská. Při realizaci byl kladen důraz na zachování přírodního charakteru lokality a šetrné začlenění nových prvků do krajiny.
Územím nyní vede více než 600 metrů nových chodníků. Kombinují dřevěné povalové konstrukce, štěrk a kámen a lemují Výškovický potok. Návštěvníci mohou obdivovat obnovené vodní prvky, tůně i nově vysazenou mokřadní a vodní vegetaci. Přibyly také lavičky, odpočinková místa, pobytové plošiny a dřevěná schodiště.
Město do aktuální proměny mokřadů investovalo přibližně 13 milionů korun. Celkové investice do rozvoje Bělského lesa přitom podle ostravského magistrátu přesahují 80 milionů korun.
Rozvoj Bělského lesa pokračuje
Cesta vody je součástí širší proměny největší zelené plochy Ostravy. Vedle přírodně-naučné trasy a Parku nad rybníkem zde byly obnoveny také běžecké okruhy a dětské i dopravní hřiště. Nové chodníky zároveň pomáhají usměrňovat pohyb návštěvníků, takže nedochází k chaotickému prošlapávání citlivých přírodních ploch.
Ostrava připravuje také další rozvojové projekty. Ve hře je vznik nových rybníků, mokřadů a tůní, které mají podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a přirozené fungování místního ekosystému. Bělský les tak postupně získává podobu rozsáhlého rekreačního a přírodně-vzdělávacího prostoru, který nabízí obyvatelům města i jeho návštěvníkům možnost trávit volný čas přímo v přírodě.
Jana Nováková
zdroj: Ostrava