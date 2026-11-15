OK3 vysílal v televizi už v létě 1990 nonstop. Na třetím programu běžely zprávy CNN i TV5

Třetí program Československé televize přebíral zahraniční pořady z družic a od 16. července 1990 vysílal ve dne v noci. V podzimním programu se na jedné předvolbě vešly do jediného dne francouzské klipy, sovětské zprávy i půlnoční CNN. Zda divák OK3 naladil, záleželo na tom, kam dosáhl pozemní signál.
V pondělí 1. října 1990 byli na osmou večer ohlášeni
Vládci vesmíru s Dolphem Lundgrenem. U amerického filmu stálo v závorce „německy“. S převzatými pořady slyšeli diváci OK3 i jejich zvuk. Někdy v řeči, v níž pořad vznikl, jindy v dabingu pro zahraniční publikum. Právě takový večer zachycuje dobový program v Databázi vysílání Československé televize.
https://www.retroradar.cz/domaci-pleteni-svetry-burda-parani-vlny/
Satelit za diváka naladila televize
OK3 odstartoval 14. května 1990 v 16 hodin s osmihodinovým denním rozsahem. Už 28. května se začínalo v osm ráno a vysílalo se do půlnoci. Nepřetržitý provoz zavedla Československá televize 16. července, jak později zaznamenal
výroční přehled České televize.
Československá televize přijímala signál z několika družic a vybrané zahraniční pořady skládala do jednoho programu. Divákovi v dosahu pozemního vysílače stačila k příjmu vhodná televizní anténa. Jak tehdy vypadala nabídka, připomíná
reportáž z archivu České televize. Československá televize vybírala pořady pro OK3 z vysílání několika družic. Ilustrační snímek „DVB-S3“ je z areálu Astra v Lucembursku. Alexandre Dulaunoy / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Červencové vydání amerického časopisu
Broadcasting uvádělo šest zahraničních zdrojů, od nichž ČST dostávala pořady zdarma. Výrazné místo už tehdy měly zprávy CNN. Vedle nich časopis zmiňoval třeba sportovní Screensport. Ráno klipy, o půlnoci CNN
V devět ráno měl 1. října hrát francouzský hudební kanál MCM. V jedenáct se podle rozpisu ujal obrazovky Screensport a ve 14.30 se do programu vrátily klipy. Pak přišly v 15.40 zprávy německé RTL plus. Kdo si chtěl k televizi přinést sešit, mohl v 16.30 začít s angličtinou ve
Follow Me a v 17 hodin přejít k němčině v Alles Gute.
https://www.retroradar.cz/skolsky-rozhlas-dejepis/
V 19 hodin následovalo rusky mluvené
Vremja. Na třetí předvolbu se tak na chvíli vrátily zprávy sovětské televize, jejíž vysílání OK3 v části sítě vystřídal. V 19.55 měl OK3 i vlastní přehled večerních pořadů. Ohlašování programu tehdy patřilo k práci televizních hlasatelů.
Ve 22 hodin měl zprávy francouzský kanál TV5. O půl hodiny později byl na řadě znovu Screensport, po něm písničky a o půlnoci anglicky mluvená CNN. V rozpisu tak byly čtvery zprávy ve čtyřech jazycích.
O příjmu rozhodovala adresa i televizor
Zpočátku OK3 šířilo 16 vysílačů. V jejich dosahu žilo zhruba 36 procent obyvatel tehdejšího Československa, uvádí
Lupa na základě dobových podkladů. Původní síť obsluhovala hlavní a krajská města a další vybrané oblasti. Z pražského studia se nový signál nepodařilo dopravit ke všem vysílačům. Některé proto ještě v červenci 1991 šířily sovětský program, jak vyplývá z odpovědi federálního ministra spojů.
Na Liberecku šel OK3 naladit z Ještědu. Ten už v sedmdesátých letech šířil první i druhý program ČST, jak popisuje
historický přehled ještědského vysílání. Ještěd patřil k pozemním vysílačům OK3. První i druhý program Československé televize z něj diváci na Liberecku znali už ze sedmdesátých let. Stanislav Dusík / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Po naladění mohl přijít ještě jeden zádrhel. OK3 od startu vysílal v barevné soustavě PAL. I barevný televizor s dekodérem pouze pro SECAM tak ukazoval nový program černobíle, jak tehdy popsali
v časopise Hlas Bohemie. S podobnou potíží měli zkušenost někteří diváci z pohraničí, kteří před rokem 1989 zkoušeli naladit západoněmeckou nebo rakouskou televizi.