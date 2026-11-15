Kolegové ztichnou, když vejde! Hvězda Ulice Martin Finger prozradil, jak šéfuje divadlu

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Martin Finger (55) má za sebou roky na jevišti i před kamerou. V Činoherním klubu ale vedle herectví zastává také ředitelskou funkci. Během vánočního setkání seriálu Ulice, v rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil, že přechod od kolegy k šéfovi není vždycky jednoduchý a občas se prý stane, že když vejde do místnosti, ostatní ztichnou. Tušil, že to bude těžké
Když Martin Finger dostal nabídku vést Činoherní klub, dlouho se nerozhodoval. „Asi týden,“ odpověděl na otázku v rozhovoru pro Aplausin.cz, jak dlouho o ní přemýšlel. Snadné rozhodnutí to ale podle něj nebylo. Předem si prý dokázal představit, co všechno by mu na nové roli mohlo vadit a jeho obavy se postupně naplnily.
„Zároveň jsem si tak jako zvažoval všechny ty pro a proti a hlavně ty proti, co všechno se jakoby může dít. A musím teda upřímně říct, že se vlastně všechno, co jsem si tak jako představil takového toho, jakože mi to nebude příjemný a že to bude těžký, tak to všechno se dělo a děje ještě pořád,“ popsal herec. Povídáte si a pak ztichnete
Změna vztahu s kolegy podle Fingera přináší i trochu rozpačité situace. Na pravidelné schůzce v divadle s herci a herečkami si z toho prý udělal legraci. „No, jak jsem říkal, když někdy vejdu do místnosti, vy si povídáte a pak ztichnete.“ svěřil se herec.
Odpověď ho ale úplně neuklidnila. „Ne, ne, to my před tebou neděláme.“ Finger pak dodal: „No, teď jsem to zrovna nedávno slyšel.“.
Herec situaci nebere jako velké drama. Podle něj je přirozené, že lidé na pracovišti někdy reptají. Pro šéfa je však důležité, aby nezůstalo jen u řečí a aby dokázal problémy řešit. „Spíše pro nás, kteří jsme potom v vedoucích funkcích, je strašně důležitý jako přetavit slova v činy a řešit ty problémy,“ řekl. Dvě a půl práce v jednom
Ředitelská funkce se Fingerovi prolíná s herectvím v divadle i před kamerou. Když se všechno sečte, má podle svých slov pocit, jako by měl dvě a půl až tři zaměstnání. Právě množství povinností a neustálé přepínání považuje za nejtěžší část.
„Já jdu na večer hrát a těsně předtím prostě řeším nějaký problém v divadle a tak... Mám jeden mobil, který je můj soukromý i pracovní, takže mi to pořád pípá. Už se mi z toho prostě někdy zvedá žaludek, jak to pořád... Toto jsou asi pro mě takový jako nejtěžší věci. Jakože je toho jako moc a pořád se spěchá.“ svěřil se herec pro Aplausin.cz.
Po letech v divadle si tak nyní umí představit i menší pracovní tempo. „Teďka bych si radši trošičku od divadla dal jako oddych a nebo ho dělal výrazně méně a spíš bych jako radši radši chodil na kameru.“ dodal pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz