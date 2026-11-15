Manželé chtěli na pozemku vodoměr. Obec za souhlas požadovala 12 tisíc korun, nakonec ustoupila

Na jaře 2024 se manželé vrátili k přípojce, kterou podle svého vyjádření vybudovali už v roce 2007. Měli k ní územní souhlas z Mnichovic a věřili, že kvůli zahájení odběru nebude potřeba znovu pokládat potrubí. O připojení požádali obec 4. dubna.
O měsíc později dostali písemnou odpověď, v níž obec spojila vydání souhlasu s úhradou 12 tisíc korun. Pro manžele to znamenalo zaplatit další částku poté, co podle svého přesvědčení náklady na přípojku jednou nesli. Když se kvůli požadavku obrátili na úřady, ukázalo se, že ani obec nevysvětlovala původ potrubí po celou dobu stejně.
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V červenci obec pochybovala, že přípojka vůbec vznikla
Krajský úřad dostal v červenci od obce vyjádření, podle něhož se přípojka pravděpodobně nikdy nepostavila. Správce neevidoval smlouvu o odběru vody a na komunikaci chybělo šoupě, kterým by se přívod uzavíral. V listopadu už ale zástupci obce popisovali ministerstvu část přípojky jako stavbu hrazenou z obecních peněz. Měla vést až k hranici pozemku a obec připomínala také další odběratele, kteří příspěvek zaplatili. Manželům vedle původně požadované částky nastínila dvě další možnosti. Mohli si podle ní na vlastní náklady vybudovat novou přípojku, případně za 15 tisíc korun odkoupit tu stávající. Z původní žádosti o souhlas s připojením se tak stal spor o to, kdo vůbec může s již položeným potrubím nakládat.
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Úřady měly pro rozdělení přípojky málo podkladů
Kraj sice manželům vysvětlil, že souhlas s připojením nelze podmiňovat vynucenou platbou, věc ale nezačal projednávat jako přestupek. Ministerstvo poté přijalo vysvětlení, podle něhož patřily jednotlivé části přípojky dvěma různým vlastníkům.
Neuvedlo ovšem, o jaké důkazy tento závěr opřelo, a při vyřizování případu nemělo k dispozici ani územní souhlas, na který poukazovali manželé. Ombudsman úřadům vytkl, že v nejasné situaci nepátraly důkladněji. Sám nerozhodl o tom, komu která část potrubí patří, ani nevyslovil, že obec spáchala přestupek. Vlastnictví přípojky a podmínky pro odběr vody podle něj představovaly dvě otázky, které úřady neměly vyřídit jediným vysvětlením.
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Na souhlas čekali téměř dva roky
Náklady na zřízení přípojky v zásadě nese odběratel, pokud se s druhou stranou nedohodne jinak. Odtud však podle ombudsmana ještě nevyplývá, že si obec může vynutit příspěvek jako podmínku souhlasu, když připojení dovoluje kapacita vodovodu i technické podmínky.
Pokud se domnívá, že za někoho uhradila část výstavby a má vůči němu peněžní nárok, může ho uplatnit samostatně. Právě toto rozlišení nakonec umožnilo případ posunout, aniž by manželé museli nejprve vyřešit otázku vlastnictví celého potrubí. V lednu 2026 kraj a ministerstvo vyzvaly obec, aby souhlas udělila bez sporného příspěvku. Mirošovice v březnu svolily a dům byl následně připojen. Od dubnové žádosti manželů tak do souhlasu uběhly bezmála dva roky.
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