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Manželé chtěli na pozemku vodoměr. Obec za souhlas požadovala 12 tisíc korun, nakonec ustoupila

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Dennívýzva
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Když manželé v Mirošovicích požádali o připojení domu k vodovodu, měli za to, že jim k odběru vody schází už jen vodoměr. Přípojku si podle svých slov zaplatili před lety sami. Obec ale požadovala příspěvek 12 tisíc korun a později jim nabídla i možnost odkoupit přípojku za 15 tisíc. Teprve po zásahu ombudsmana dostali souhlas bez požadované platby a voda se do jejich domu skutečně dostala.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: pvproductions / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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