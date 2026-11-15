Za socialismu se do obchodních domů jezdilo i na výlet. Na některé zboží se čekalo měsíce

Obchodní domy Prior se rozvíjely zejména od konce šedesátých let. Významné prodejny vznikaly i mimo hlavní město, a tak se nová podoba nakupování dostávala do krajských a okresních center. Velká budova s několika odděleními pod jednou střechou představovala pro zákazníka rozdíl oproti menším specializovaným obchodům. Během jedné návštěvy mohl prohlížet látky, boty, hračky, nádobí a spotřebiče, aniž by musel přecházet přes celé město. Nové domy měly také kulturní rozměr. Lidé obdivovali výkladní skříně, osvětlení, samoobslužné úseky a především rozlehlé interiéry, které připomínaly zahraniční velkoprodejny známé z časopisů nebo televizních reportáží.
Kotva a Máj představovaly nový svět nakupování
Dva nejznámější pražské obchodní domy otevřely v roce 1975. Kotva přivítala první zákazníky 10. února, Máj na Národní třídě následoval 21. dubna. Jejich architektura se výrazně lišila od starších prodejen a oba podniky nabízely rozsáhlé prodejní plochy. Obchodní domy byly zároveň výkladní skříní socialistického obchodu. Měly ukazovat, že plánované hospodářství dokáže nabídnout moderní prostředí i pohodlí, na které lidé naráželi při pohledu za hranice. Otevírání nových prodejen přitahovalo davy a někdy bylo potřeba usměrňovat nápor návštěvníků ještě před vstupem.
Pohyblivé schody patřily k atrakcím, i když by nebylo správné tvrdit, že se v Československu objevily úplně poprvé právě v Priorech. Existovaly již dříve a na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se začaly prosazovat také v dopravní infrastruktuře. Pro děti z menších měst ale mohla být jízda mezi podlažími nového obchodního domu první osobní zkušeností s podobným zařízením. Samotné prohlížení sortimentu proto někdy představovalo stejně silný zážitek jako plánovaný nákup. V době bez dnešních internetových katalogů si lidé chtěli výrobky prohlédnout, porovnat a zeptat se prodavačů, zda se očekává další dodávka.
Zboží mohlo být ve výloze, nikoliv ve skladu
Nedostatek vybraných spotřebičů a zařízení domácnosti patřil k trvalým problémům plánovaného hospodářství. Výroba a zásobování se řídily centrálními plány, které nedokázaly pružně reagovat na skutečný zájem zákazníků. Pokud do prodejny dorazila zásilka barevných televizorů, chladniček nebo praček, informace se rychle rozšířila. Následovaly fronty, telefonování známým a cesta do města, kde se zboží údajně právě objevilo. Vzpomínky pamětníků z Plzně popisují, že před tamním Priorem vznikaly dlouhé řady právě při dodávkách lednic a televizorů. Není však přesné tvrdit, že každá prodejna měla na všechny výrobky stejnou čekací lhůtu. Záleželo na výrobku, místě i konkrétní době.
Ještě složitější mohlo být zařizování bytu. Nábytek se vybíral ze vzorníků a vystavených sestav, ale zákazník nemusel dostat vybraný typ ani barevné provedení okamžitě. Někdy čekal na dodání celé soupravy nebo postupně sháněl jednotlivé kusy. Zvlášť citelná byla situace pro mladé rodiny, které získaly byt a potřebovaly ho rychle vybavit. Vystavený obývací pokoj sliboval pohodlné bydlení, samotné pořízení stejné sestavy ale mohlo být mnohem složitější než výběr na prodejní ploše. Důležitou výhodou se proto stávaly dobré informace o zásobování a ochota cestovat za zbožím i do jiného města.
Dobové snímky slavnostního otevření pražské Kotvy zachycují rozsah zájmu, který dnes může působit neobvykle. Nový obchodní dům nebyl jen další adresou pro nákup, ale symbolem spotřebního komfortu, který stát chtěl veřejnosti předvést. Většina rodin však nebydlela v Praze a za podobným zážitkem musela cestovat. V regionálních Priorech proto měl svůj význam i obyčejný sobotní program: přijet autobusem, projít jednotlivá oddělení, porovnat vystavené modely, zajít na občerstvení a až potom se rozhodnout, co koupit. Ještě důležitější ale byly informace od zaměstnanců. Zákazník se mohl dozvědět, který den se očekává závoz nebo zda má smysl znovu přijít. Z dnešního hlediska šlo o zvláštní směs moderního prostředí a velmi omezené spotřebitelské jistoty.
Ceny je nutné srovnávat s tehdejší výplatou
Dobové cenové přehledy z poloviny osmdesátých let uvádějí barevný televizor zhruba za 15 200 korun československých, pračku přibližně za 3 030 korun a chladničku s mrazničkou kolem 2 130 korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1985 činila asi 2 920 korun. Barevná televize tak odpovídala více než pěti průměrným hrubým výplatám a její pořízení bylo velkou rodinnou investicí. Uvedené ceny představují vybrané dobové výrobky, nikoli jednotnou cenovku pro všechny modely. Přesně proto mohou samotná čísla dnes klamat: některé věci působily levně, ale dražší elektronika vyžadovala dlouhé spoření.
Fronty přitom nevznikaly jen kvůli ceně. Člověk mohl mít peníze připravené, a přesto odejít s prázdnou, protože právě požadované zboží nebylo na prodej. Velké obchodní domy tak měly dvě tváře. Nabízely architekturu, atmosféru a množství výrobků, které dřívější malé prodejny neumožňovaly představit pohromadě. Současně připomínaly omezení systému, v němž dostupnost výrobku závisela na plánu, rozvozu a často i osobních kontaktech. Pro mnohé rodiny zůstala návštěva Prioru příjemnou vzpomínkou na výlet do města. Na to, co si odvezly domů, se však vzpomínalo stejně výrazně jako na všechno, co ten den koupit nešlo.
Použité zdroje: retro-muzeum.cz, ct24.ceskatelevize.cz, idnes.cz, storage.bookup.cz