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Toyota Camry s čistým vzduchovým filtrem získala přes vteřinu. V dálničním testu jí vyšlo stejných šest litrů na sto

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Tři benzinová auta se vstřikováním s čistým vzduchovým filtrem lépe zrychlovala. Test výraznou změnu spotřeby neukázal. Kdy filtr měnit ukazuje příklad Fabie III.
Dva kulaté vzduchové filtry na podlaze, tmavší použitý vlevo a nový červený vpravo

Dva kulaté vzduchové filtry na podlaze, tmavší použitý vlevo a nový červený vpravo

Zdroj: Andshel / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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