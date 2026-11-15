Toyota Camry s čistým vzduchovým filtrem získala přes vteřinu. V dálničním testu jí vyšlo stejných šest litrů na sto

V testu ORNL zrychlovala tři benzinová auta se vstřikováním lépe po výměně ucpaného vzduchového filtru. Spotřeba se v jízdních cyklech významně nezměnila. Termín výměny určuje servisní plán konkrétní motorizace.
Na servisním rozpisu můžete najít dva filtry, kterými prochází vzduch. Vložka v sání zachytává nečistoty před vstupem do motoru.
Kabinový filtr čistí vzduch pro posádku a v plánu údržby má vlastní položku. Na plný plyn rozhodoval průtok vzduchu
Americká laboratoř Oak Ridge zveřejnila v roce 2009
měření Toyoty Camry, Dodge Chargeru a Buicku Lucerne. Šlo o benzinové vozy modelových let 2003, 2006 a 2007. U každého vědci vyzkoušeli čistou vložku a stejný typ vložky s omezeným průtokem. Ucpání napodobili dílenskými utěrkami ve skříni před filtrem. V laboratoři omezili proudění vzduchu ve skříni před samotnou filtrační vložkou. Snímek ukazuje otevřenou skříň filtru Volkswagenu Golf. Filipograf / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Při plném plynu potřebuje motor hodně vzduchu. Pokud mu ho ucpaný filtr nedovolí nasát dost, projeví se to při zrychlení. S čistým filtrem trvalo
zrychlení z přibližně 32 na 129 km/h u testované trojice o 0,6 až 1,7 sekundy méně. Spotřeba kolísala oběma směry
Spotřebu laboratoř zjišťovala při samostatných jízdách na válcové zkušebně. Každý vůz projel městský, dálniční a svižnější cyklus s každým filtrem zvlášť. Podle
vysvětlení autorů může při menším zatížení větší otevření škrticí klapky vyrovnat odpor filtru. U testovaných motorů se vstřikováním řídicí jednotka udržovala potřebný poměr vzduchu a paliva.
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Z
grafů spotřeby jsme porovnali devět dvojic údajů, vždy stejné auto ve stejném cyklu. S čistým filtrem vyšla spotřeba dvakrát o něco nižší, pětkrát o něco vyšší a dvakrát shodná po zaokrouhlení v grafech. Rozdíly byly podobně malé jako kolísání mezi opakovanými jízdami.
U Toyoty Camry klesl čas zrychlení z 18,51 na 17,24 sekundy. V dálničním cyklu s oběma filtry vychází po přepočtu přibližně 6,0 l/100 km. Právě stejný vůz a stejný průběh jízdy jsou dobrým základem pro posouzení slibu úspory paliva.
U Pontiacu s karburátorem se změnila i spotřeba
V testu byl také Pontiac Grandville z roku 1972 se čtyřkomorovým karburátorem. S omezeným sáním měl v městském i dálničním cyklu vyšší spotřebu. V
dálniční zkoušce vychází po přepočtu přibližně 13,6 l/100 km s ucpaným filtrem a 13,3 l/100 km s čistým. U zkoušeného motoru s karburátorem se při omezeném sání zvýšila i spotřeba. Na snímku je motor Citroënu 2CV. Cjp24 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Při
silnějším omezení sání se u Pontiacu směs obohacovala a v krajní zkoušce měl vůz potíže držet předepsané tempo. Také americký portál FuelEconomy.gov uvádí možnou úsporu po výměně ucpaného filtru u starších aut s karburátorem. Čísla z laboratoře patří uvedeným vozům a cyklům. U současných modelů či dieselů je potřeba vycházet z měření dané motorizace.
https://chytrenato.cz/defekt-v-zime-rezerva/
U Fabie III záleží na motoru
U Fabie III modelového roku 2020 uvádí
dílenský plán Škody na straně 26 při běžném provozu různé intervaly výměny. Pro benzinový 1,0 MPI s vícebodovým vstřikováním je to 60 000 km nebo čtyři roky. Pro přeplňovaný benzinový 1,0 TSI s přímým vstřikováním 90 000 km nebo šest let. V obou případech platí limit, který nastane dřív.
V servisních záznamech si najděte datum a stav kilometrů při poslední výměně. Pokud u ojetiny tyto údaje chybí,
ověřte v servisu plán pro svůj vůz. A jestli vás k výměně vede hlavně podezření na vyšší spotřebu, porovnejte údaje z tankování za podobných podmínek.