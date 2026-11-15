Zločinci zneužívají uniformy řidičů taxi a cílí na nic netušící cizince: Večerní cesta pro jídlo skončila nebezpečným incidentem

Stalo se to v sobotu 31. října kolem čtvrt na deset večer na Macapagal Boulevard v Parañaque, městě na jihu metropolitní oblasti Manila. Šestačtyřicetiletý muž šel pěšky koupit jídlo, když se k němu přiblížili tři muži v oblečení, které připomínalo uniformy skutečných řidičů motorkových taxi. Pokusili se mu vytrhnout tašku.
Turista se nedal a pustil se s nimi do potyčky. Jeden z útočníků pak vytáhl pistoli a vystřelil, aby oběť zastrašil. Teprve tehdy muž tašku pustil. V tašce měl podle policie zhruba dvanáct tisíc pesos, tedy asi 4 100 korun, cestovní pas a klíčovou kartu od hotelového pokoje. Sám vyvázl s odřeninami na hlavě a na kolenou, ošetřit ho museli v nemocnici.
Policisté uslyšeli výstřel
Lupičům nevyšlo jedno: nedaleko právě projížděla hlídka místní policejní stanice v Tambu. Policisté výstřel slyšeli a okamžitě vyrazili za ním. Jednoho z prchajících mužů zadrželi přímo na místě, zbylí dva ujeli. Zadržený je třicetiletý obyvatel manilské čtvrti Santa Cruz, kterého policie uvádí jen pod křestním jménem Ramon. U něj a na místě policisté podle zpravodajského webu Philippine Canadian Inquirer našli pistoli ráže 9 milimetrů se šesti náboji a nábojnice, helmy, kukly, boty, uniformy a nejspíš falešné poznávací značky.
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Podle ředitele policejního okrsku nebyli podezřelí skutečnými řidiči a uniformy si koupili přes internet. Zadržený je navíc spojovaný se třemi krádežemi aut a čelí obvinění ve zcela jiném, závažném trestním případu. Po jeho dvou společnících pátrá policie v Parañaque společně s manilskou policií.
Převlek, který otevírá dveře
Motorková taxi jsou v Manile oblíbená z prostého důvodu: v dopravních zácpách se proplétají tam, kde auta stojí. Kdo si objedná jízdu přes aplikaci, čeká u chodníku řidiče v barevné bundě s logem a do posledního okamžiku neví, kdo přesně přijede. Právě na tuhle důvěru zločinci sázejí.
„Zločinci často využívají chvíle nepozornosti,“ uvedl pro Daily Tribune generál Christopher Abrahano, který dočasně vede policii celé metropolitní oblasti. Platformy a prodejce zároveň vyzval, aby přísněji hlídali, komu uniformy prodávají. Uzavřít tyhle mezery je podle něj nezbytné, aby zločinci nemohli zneužívat značky, kterým lidé věří.
Nejde přitom o nový problém. Už v červnu 2025 vyrazila manilská policie spolu s dálniční policií a metropolitním úřadem pro dopravu proti falešným řidičům do ulic, o pomoc ji tehdy požádala sama společnost JoyRide. Hlídky se podle deníku Philstar zaměřily i na zábavní čtvrť Entertainment City právě v Parañaque, kde stojí velká kasina a hotely.
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Proč Korejci začínají Filipíny vynechávat
Pro turisty z Jižní Koreje to není první nepříjemná zpráva. V dubnu 2025 zemřel v Angeles City severně od Manily korejský turista poté, co se bránil dvěma mužům na motorce, kteří mu chtěli vytrhnout tašku. Jeden z nich na něj vystřelil, jak tehdy informoval deník Inquirer.
O měsíc později si korejské velvyslanectví sedlo s filipínskou policií. Podle jeho údajů se jen od začátku roku 2025 do konce května stalo přes dvě stě trestných činů, do kterých byli zapletení Korejci, včetně dvou vražd, tří únosů a jedenácti ozbrojených loupeží. „Bojí se, že se stanou obětí kapsářů, přepadení a podvodů,“ shrnul tehdy šéf filipínského úřadu pro boj s organizovaným zločinem.
Čísla mluví jasně. Korejci byli dlouhá léta nejpočetnějšími návštěvníky Filipín. V roce 2025 jich přijelo přes 1,3 milionu, o víc než 18 % méně než o rok dříve, uvádí server AsGam s odkazem na filipínské ministerstvo cestovního ruchu. Letos je poprvé předběhli Američané. Ministryně cestovního ruchu Dita Mathay mezi důvody odlivu Korejců zmínila i bezpečnost.
Na co myslet, když se chystáte do Manily
Filipíny jsou oblíbenou zimní destinací i mezi českými turisty, kteří tudy často jen projíždějí na ostrovy. Večerní procházka pro jídlo kousek od hotelu ale ukazuje, že ani velké město s rušnými bulváry nemusí být po setmění bezpečné. Pas je lepší nechat v hotelovém trezoru, cennosti nenosit na očích a jízdu na motorce objednávat jen přes aplikaci, ve které si můžete zkontrolovat jméno řidiče i poznávací značku.
A pokud se vás někdo pokusí okrást se zbraní v ruce, platí jednoduché pravidlo: žádná taška ani telefon nestojí za to, abyste se s útočníkem přetahovali.
Zdroje: Manila Bulletin, Daily Tribune, Philippine Canadian Inquirer, Philstar, Inquirer, AsGam, Context.ph