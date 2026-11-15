Co se stalo s Ludmilou z Četnických humoresek: Alena Antalová dnes vede odlišný život s manželem z úplně jiné branže

Řada diváků ji má pořád spojenou s Ludmilou z Četnických humoresek. Alena Antalová si ale odskočila do cirkusu a pak založila velkou rodinu.
Kdykoli se Četnické humoresky opět objeví v televizním programu, vrací se s nimi i jméno Aleny Antalové. Na In-Lifestyle nás při tom zaujalo, jak málo její další osud připomíná obvyklou dráhu televizní hvězdy. Žádné dlouhé svezení na vlně seriálové slávy. Místo toho velká láska, odchod z běžného hereckého dění a na čas i život v cirkusové maringotce.
Po Ludmile přišlo rozhodnutí, které se od seriálové hvězdy moc nečeká
Antalová se divákům do paměti nejvíc zapsala jako Ludmila Horká v seriálu Četnické humoresky. Ten měl dohromady 3 řady a 39 epizod. To sice vůbec není málo, ale pro naprosté nadchnutí pro herectví to Antalové evidentně nestačilo. Seriál fungoval i proto, že nestál jenom na vyšetřování jednotlivých případů. Diváci sledovali i vztahy mezi postavami, jejich zázemí, drobné osobní příběhy. Ludmila do toho perfektně zapadala.
O to víc pak mnoho lidí překvapilo, kam se herečka po slibně rozjeté kariéře vlastně vydala. Krátce po získání ceny Thálie totiž odešla s tehdejším partnerem Jiřím Berouskem ke kočovnému cirkusu. Nebyla z toho jen krátká lovestory, která hezky zní v rozhovorech. V pořadu
7 pádů Honzy Dědka popsala, že strávila na štacích celé tři roky, ale nebyla artisticky moc šikovná, takže prodávala vstupenky i popcorn a obsluhovala v bufetu.
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V českém showbyznysu bývá skoro automatické, že známá televizní tvář se snaží udržet pozornost co nejdéle. Mnohdy pro to dokonce dělá kde co. Antalová ale šla opačným směrem. Odešla ve chvíli, kdy se její kariéra teprve nadějně rozbíhala. Nikdy nepůsobila jako někdo, kdo se musí za každou cenu držet televizní obrazovky. Její profesní dráha byla dřív spojená hlavně s divadlem, především v Brně. Televize pro ni nebyla jedinou cestou, jak být vidět.
Čtyři děti a návrat k pevnějšímu zázemí
Po rozchodu s Berouskem se opět vrátila k divadlu a později našla stabilní rodinné zázemí mimo umělecké prostředí. S manželem Josefem Juráčkem vychovává čtyři děti: Alenu, Elenu, Jana a Marii. Mateřství je dnes její hlavní náplní života, proměnila se tak i vzpomínka na její nejslavnější postavu. Ludmila z Četnických humoresek byla pro mnoho diváků spojená s jemností, klidem a určitou jistotou. Skutečný život Aleny Antalové byl ale mnohem méně předvídatelný. Vedl přes odchod k cirkusu, návrat k divadlu i budování rodiny.
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Při tolika dětech samozřejmě nebyl návrat k hraní v divadle úplně jednoduchý, ale jak popsala v
Show Jana Krause, vyšel jí vstříc manžel i rodiče, a cesty z Brna do Prahy za hraním pro ni byly vlastně relaxem. Ale zase o to víc se pak těšila domů. Seriál České televize se díky reprízám pořád vrací k novým i starším divákům. Alena Antalová z něj ale neudělala základ celého svého veřejného obrazu. Držela si odstup ani zisk ocenění jí nezabránil překopat celý život a jít za hlasem svého srdce. Z televizního středu zmizela, z oboru ne. Jen si zvolila život, který jí zřejmě seděl víc než neustálé stání pod reflektory.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Jak dnes žije Ludmila z Četnických humoresek: Alena Antalová vyměnila herectví za život s cirkusákem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.