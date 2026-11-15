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Co se stalo s Ludmilou z Četnických humoresek: Alena Antalová dnes vede odlišný život s manželem z úplně jiné branže

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Řada diváků ji má pořád spojenou s Ludmilou z Četnických humoresek. Alena Antalová si ale odskočila do cirkusu a pak založila velkou rodinu.
Fotografie Aleny Antalové

Fotografie Aleny Antalové

Zdroj: Foto: NextFoto, Alena Antalová na premiéře filmu Léto s gentlemanem
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 03:04

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