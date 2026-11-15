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Vlci na Šumavě převzali část směny po myslivcích. Jeleni si toho všimli ještě před úřady

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Dennívýzva
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Na Šumavě se stala věc, která by ještě před pár desítkami let zněla skoro jako ekologická provokace: vlci se vrátili a národní park kvůli nim může méně lovit jeleny. Dříve myslivci v širším území Šumavy a Bavorského lesa odlovovali kolem tisícovky jelenů ročně, loni jen zhruba čtyři stovky. Dalších asi pět set podle správy skončilo jako vlčí kořist.
Vlci na Šumavě převzali část směny po myslivcích. Jeleni si toho všimli ještě před úřady

Vlci na Šumavě převzali část směny po myslivcích. Jeleni si toho všimli ještě před úřady

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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