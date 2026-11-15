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Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání

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Vyčerpání si většina z nás představuje dost konkrétně. Únavu, kterou cítíš v těle. Nedostatek energie, který tě zpomalí. Stav, kdy víš, že si potřebuješ odpočinout.
Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání

Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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