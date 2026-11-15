Palubky v interiéru: Poradíme, na co si dát pozor při výběru a kdy s nimi (ne)šlápnete vedle

Zdá se, že dřevo z módy nikdy nevyjde. Taky by to byla škoda. Je jedno, jestli právě zařizujete fungl nové bydlení, nebo „jen“ rekonstruujete a chcete svému domovu dát nový kabátek. Dřevěné palubky do něj vnesou osobitost, vůni, teplo a dokonalý vizuální klid.
Co jsou obkladové palubky a jaké jsou k mání
Obkladové palubky jsou frézované dřevěné desky, které už mají zapracovaný spojovací systém pero – drážka. Ty do sebe při montáži zapadají a vytvářejí souvislou plochu, která pěkně vypadá a je i v několika ohledech praktická. Využít se dají v exteriéru i interiéru, na stěnách i stropech.
Palubky v základu rozdělujeme na 2 základní druhy - interiérové a exteriérové, primárně je odlišuje tloušťka.
Při výběru budete okamžitě postaveni před otázku, kam chcete palubky usadit. Mezi těmi exteriérovými a interiérovými jsou totiž rozdíly:
- Tloušťka profilu: venkovní (fasádní) palubky mívají tloušťku 19–24 mm, aby odolaly větru, dešti a UV záření, oproti tomu těm vnitřním stačí síla 12–15 mm. Nejsou totiž tolik namáhané.
- Rozměry: šířka vnitřních palubek se obvykle pohybuje mezi 96 a 146 mm, délka pak od 2 do 5 m.
- Vlhkost dřeva: palubky musí být už ve výrobně profesionálně vysušené na vlhkost 12–16 %. Tím se minimalizuje riziko pozdějšího kroucení a jiných tvarových změn.
- Použití: když z nějakého důvodu pořídíte do interiéru venkovní palubky, nelamte si s tím hlavu, můžete je využít (akorát jste si zbytečně připlatili). Naopak to ale udělat nejde.
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Výhody a nevýhody palubek v interiéru
Než se rozhodnete obkládat, zvažte estetické i praktické přínosy, ale taky omezení, kterých se dřevo jako přírodní materiál nikdy nezbaví.
Výhody palubek
To, co se designu týče, vám asi nemusíme dlouze vysvětlovat. Dřevo vnáší do interiéru hřejivost, pocit nadčasovosti, specifickou strukturu a kresbu. V minimalistickém interiéru může vytvářet příjemný vizuální kontrast k hladkým liniím, coby součást rustikálního stylu je zase úplnou nutností. Dá se tedy šlápnout vedle? Snad jen pokud to u vás doma vypadá jako na zámku…
Palubky můžete i natřít, nicméně nejkrásnější jsou v původním, přírodním odstínu.
Pak je tu ještě pár praktických aspektů. Dřevo dokáže dobře izolovat teplo – v zimě ho drží uvnitř, v létě zabraňuje přehřívání prostoru. Zároveň efektivně pohlcuje hluk, ať už od sousedů, nebo z pokoje vašich ratolestí.
Pokud si vyberete kvalitně zpracované a ošetřené dřevo, můžou být vaše obklady krásné a funkční roky a roky. Potěší vás jejich mechanická odolnost i snadná údržba.
Nevýhody palubek
Když sáhnete po kvalitě, můžete se ledajaké nepříjemnosti vyhnout. Přesto byste měli vědět, co reálně hrozí.
Může docházet k výronu pryskyřice, hlavně u běžně používaných smrkových palubek. Jakmile je hodně teplo, z dřevní hmoty se uvolňuje smůla. To pak narušuje vzhled obkladu.Pokud budete chtít dát palubky do místností s vyšší vlhkostí (typicky koupelny), je potřeba dopřát jim speciální nátěr a impregnaci.
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Jak vybrat palubky do interiéru, aby vám opravdu dělaly radost?
Na to, jak budou palubky ve výsledku vypadat, má vliv tvar profilu, jakostní třída dřeva a samozřejmě jeho druh.
Profily
- Klasický – palubky s krátkým perem, po spojení tvoří rovnou plochu bez větších mezer. Je to základní varianta, která se hodí pro stěny a stropy například v obývacích pokojích a ložnicích.
- Softline – má prodloužené pero a hladce zaoblenou hranu. To dává dřevu možnost pohybu při výkyvech teplot. Je fajn pro prostory s vyšší teplotou, a dokonce i pro sauny.
- Tatran – má prodloužené pero a rovné zkosené hrany. Když dojde ke spojení, zůstává 1–2 cm velká mezera. Proto je tvarově stabilnější při bobtnání a sesychání a vizuálně potěší tam, kde je žádoucí výrazný drážkový design.
- Srubový – půlkulatý profil ve tvaru písmene D se slabšími okraji a silnějším středem. Bez výjimky vytváří autentický srubový obklad a je perfektní jak na celé domy, tak třeba pro stylové domácí pracovny.
Palubky můžete pořídit i v několika kvalitách. Záleží, na co přesně je chcete použít.
Druh dřeva
Druh dřeva určuje barevnost a kresbu, ale přináší do celého díla i další své vlastnosti. Nejoblíbenějšími a cenově nejdostupnějšími dřevinami jsou v tomhle ohledu smrk a borovice. Smrk má světlý tón a jemnou strukturu, borovice zase výraznější kresbu a teplejší odstín.
Pokud prahnete po něčem luxusnějším, k dispozici je modřín s typickým tmavším odstínem, vyšší hustotou a přirozenou odolností vůči houbám a dřevokaznému hmyzu.
A jestli nehledáte palubky do obýváku, ale do domácí sauny, můžete si vybrat osiku, olši nebo topol. Tyhle dřeviny neuvolňují smůlu a na dotyk nepálí.
Třídy kvality
Při nákupu se setkáte se dvěma základními jakostními třídami, které stanovuje norma ČSN EN 14915:
- Kvalita AB – palubky tvoří 40 % palubek třídy A (nejvyšší kvalita) a 60 % třídy B. Je skvělou volbou pro reprezentativní obytné prostory, kde je potřeba zachovat vizuální čistotu.
- Kvalita BC – vzniká při třídění kvality AB, obsahuje 40 % kvality B a 60 % kvality C. Jsou na nich viditelné vady dřeva, ale pokud chcete obkládat technickou místnost nebo kdekoli vytvořit rustikálnější vzhled, pravděpodobně vám budou stačit a vyhovovat.
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V jakých místnostech udělají palubky parádu?
Teoreticky ve všech, ať už jde o vzhled, nebo o praktickou stránku věci. Je ale potřeba přizpůsobit materiálu konkrétní místnosti a vědět, čeho obkladem docílíte.
V chodbách a na schodištích fungují palubky jako ochranný štít stěn.
V dětských pokojích jsou stěny obložené dřevem teplé na dotek. Zároveň odolají dětským hrám a mechanickému opotřebení. Tedy do jisté míry…
V ložnicích a obývacích pokojích palubky zlepšují akustiku a dodávají místnostem pocit tepla a bezpečí. Můžete s nimi pracovat i z hlediska optiky – pro optické prodloužení místnosti klaďte palubky horizontálně, pro zvýšení vertikálně.
V koupelnách jsou palubky stejně krásným designovým prvkem jako kdekoli jinde. Jen musí být důkladně naimpregnované a být dostatečně ošetřené proti přímému působení vody a vlhkosti.
Jak na údržbu a povrchovou úpravu?
Než si palubky odnesete z obchodu domů, ptejte se na aplikované ochranné vrstvy, jako je transparentní lak, mořidlo nebo olej, které dřevo ochrání před UV zářením a vlhkostí. V rámci běžné údržby pak stačí pravidelné ošetření speciálním čisticím přípravkem na dřevo. Žádná věda.
Máte v interiéru palubky? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem o své zkušenosti!
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