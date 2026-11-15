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Palubky v interiéru: Poradíme, na co si dát pozor při výběru a kdy s nimi (ne)šlápnete vedle

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Dennívýzva
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Hřejivá atmosféra, přírodní materiál. Pokud právě po tomhle doma toužíte, odpovědí můžou být obkladové palubky. Ty dokážou interiér neuvěřitelně proměnit. Je ale potřeba je správně vybrat a neudělat některou z typických chyb.
palubky v obývacím pokoji

palubky v obývacím pokoji

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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