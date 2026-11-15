Vysypat koš na počítači nestačí, smazané soubory lze snadno obnovit. Jak se jich zbavit jednou provždy

Představte si to jako štítek na krabici ve skladu. Když smažete soubor, odstraníte v podstatě jen informaci o tom, kde se data nacházejí. Samotný obsah přitom může na disku zůstat, dokud jeho místo nepřepíší nová data. Právě na tomto principu fungují nástroje pro obnovu smazaných souborů. Microsoft to ostatně potvrzuje i u svého nástroje Windows File Recovery, který je zdarma dostupný v Microsoft Store a dokáže obnovovat soubory z interních disků, externích úložišť i USB flash disků. Nepotřebujete k tomu forenzní laboratoř ani speciální vybavení. V některých případech stačí několik příkazů nebo běžně dostupný program. Vysypání koše proto rozhodně neznamená, že jsou vaše data definitivně pryč. Pokud chcete počítač nebo telefon bezpečně připravit k prodeji či předání někomu jinému, musíte postupovat jinak. Záleží především na tom, zda používáte klasický pevný disk, SSD, nebo mobilní zařízení.
Proč záleží na tom, jestli máte HDD, nebo SSD
Základní pravidlo je poměrně jednoduché: u klasických pevných disků (HDD) se bezpečné mazání řeší přepisem dat, zatímco u SSD a mobilních zařízení se spoléhá především na šifrování a následné odstranění šifrovacích klíčů. Důvodem jsou rozdíly ve způsobu ukládání dat.
Klasický pevný disk zapisuje informace magneticky na rotující plotny. Pokud původní data přepíšete novými, jejich původní obsah už běžným způsobem nelze obnovit. SSD a flash paměti v telefonech ale fungují jinak. Windows s nimi proto zachází odlišně: zatímco u HDD může provádět defragmentaci, u SSD využívá příkaz TRIM. Ten informuje řadič disku, které bloky již neobsahují potřebná data a mohou být uvolněny. Samotný příkaz TRIM ale není zárukou bezpečného a definitivního odstranění všech dat.
Americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) ve své směrnici NIST SP 800-88 rozlišuje tři úrovně bezpečného mazání dat:
- Clear – základní odstranění dat, například přepsáním přístupných oblastí úložiště.
- Purge – důkladnější sanitizace, například kryptografické vymazání nebo speciální příkazy pro bezpečné vymazání úložiště.
- Destroy – fyzické zničení média tak, aby z něj nebylo možné data obnovit.
Nejvyšší jistotu poskytuje fyzické zničení disku, například jeho průmyslová skartace. Pro běžného uživatele ale obvykle není nutné zacházet tak daleko. U SSD a flash pamětí je často vhodným řešením kryptografické vymazání, při kterém se odstraní šifrovací klíče a uložená data se stanou nečitelnými. Podmínkou ovšem je, aby bylo úložiště správně zašifrované a použitý postup skutečně odstranil všechny relevantní klíče.
Jak zjistíte, jaký disk máte v počítači? Ve Windows otevřete Nastavení → Systém → Úložiště → Pokročilá nastavení úložiště → Disky a svazky. Systém zde zobrazí informace o připojených discích včetně jejich typu.
Windows: notebook s SSD před prodejem
Pokud prodáváte notebook s SSD a Windows 11, můžete postupovat poměrně jednoduše:
- Zapněte šifrování disku. Ve Windows Pro, Enterprise a Education můžete využít BitLocker. Ve Windows Home hledejte v nastavení funkci Šifrování zařízení (Device Encryption). Ta je dostupná na řadě novějších počítačů, nikoli však na všech. Pokud už je disk zašifrovaný, není potřeba šifrování zapínat znovu.
- Spusťte obnovení počítače. Otevřete Nastavení → Systém → Obnovení → Resetovat tento počítač → Odebrat vše. Pokud je k dispozici, zapněte také možnost „Vyčistit data“ (Clean data). Microsoft ji doporučuje při přípravě zařízení k prodeji, darování nebo recyklaci.
- Počítejte s určitými omezeními. Microsoft výslovně upozorňuje, že běžná funkce resetování počítače nesplňuje všechny vládní a průmyslové standardy bezpečného mazání. Pro běžný prodej notebooku mezi jednotlivci může být dostačující, pro zařízení obsahující vysoce citlivá data ale nemusí poskytovat potřebnou úroveň zabezpečení.
Máte starší počítač s HDD? V takovém případě můžete využít vestavěný příkaz
cipher /w:C:, který přepisuje volné místo na disku C. Nejde však o tři pevně dané průchody, jak se někdy uvádí. Příkaz pracuje s volným místem na vybraném svazku a není určen k bezpečnému mazání celého disku. Další možností je open-source nástroj Eraser, který umožňuje bezpečně přepisovat také konkrétní soubory a složky.
Důležitá poznámka: běžná podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Pokud tento systém stále používáte, uvedené postupy lze v zásadě využít také na něm, ale počítejte s tím, že bez programu rozšířených bezpečnostních aktualizací už nedostává standardní bezpečnostní záplaty.
Mac, iPhone, Android: tři různé cesty ke stejnému cíli
Mac s Apple silicon nebo čipem T2: U většiny novějších Maců můžete využít funkci Smazat veškerý obsah a nastavení (Erase All Content and Settings). Najdete ji v Nastavení systému v části Obecné → Přenos nebo reset. Pokud používáte FileVault, zkontrolujte také, zda je šifrování zapnuté. Apple ve své bezpečnostní dokumentaci vysvětluje, že odstraněním příslušných šifrovacích klíčů se data na úložišti stanou kryptograficky nepřístupnými.
Právě kvůli specifickému fungování flash úložišť Apple už v roce 2015 odstranil funkci „Bezpečně vysypat koš“. U SSD totiž nelze běžným přepisováním jednotlivých souborů spolehlivě zaručit, že budou všechna jejich data skutečně odstraněna.
Starší Macy s procesory Intel bez čipu T2 vyžadují jiný postup. Je potřeba spustit režim zotavení (Recovery), pomocí Diskové utility vymazat disk a následně provést čistou instalaci systému. U těchto zařízení je vhodné ověřit také možnosti šifrování a bezpečného vymazání, které konkrétní model podporuje.
iPhone a iPad: Zde je postup jednoduchý. Otevřete Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone (případně iPad) → Smazat data a nastavení. Zařízení používají šifrování již při běžném provozu a při resetování dojde k odstranění šifrovacích klíčů. Není proto potřeba šifrování ručně zapínat.
Android: Moderní telefony, včetně zařízení Google Pixel, používají šifrování ve výchozím nastavení. Tovární reset následně odstraní potřebné šifrovací klíče a uložená data se stanou nečitelnými. U starších nebo méně obvyklých zařízení je ale rozumné nejprve ověřit, zda je šifrování skutečně aktivní. Příslušnou volbu můžete hledat v Nastavení → Zabezpečení, případně v sekci věnované šifrování. Pokud zařízení šifrování podporuje, ale není aktivní, nejprve ho zapněte a až poté proveďte tovární reset.
Na co se často zapomíná
Samotné zařízení můžete vyčistit důkladně, a přesto mohou vaše data zůstat dostupná někde jinde. Typickým příkladem jsou zálohy v cloudu, na externím disku nebo v jiném počítači. Obsahují totiž stejné dokumenty, fotografie a další soubory, které jste právě ze zařízení odstranili. Apple ve své bezpečnostní příručce výslovně upozorňuje, že pokud záloha není šifrovaná, nejsou šifrované ani soubory, které obsahuje.
NÚKIB ve svém materiálu o použitých zařízeních upozorňuje na rizika pro obě strany transakce. Původní majitel může nechtěně zpřístupnit dokumenty, fotografie nebo přihlašovací údaje. Nový majitel zase riskuje, že v zařízení zůstane neznámý software nebo škodlivý program.
Před předáním zařízení je proto vhodné důkladně vymazat jeho úložiště a následně provést čistou instalaci systému, pokud to dané zařízení a zvolený postup vyžadují. Nový majitel by měl zároveň ověřit, že zařízení neobsahuje žádné zbytky předchozího uživatelského prostředí ani neznámý software.
Jedno univerzální tlačítko pro bezpečné mazání všech zařízení neexistuje. Základní pravidlo je ale jednoduché: zjistěte, jaký typ úložiště používáte, ověřte šifrování, zvolte odpovídající způsob vymazání a nezapomeňte ani na zálohy. Tím výrazně snížíte riziko, že se někdo dostane k vašim soukromým datům pouhým spuštěním běžného programu pro obnovu smazaných souborů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda