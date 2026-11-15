Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vysypat koš na počítači nestačí, smazané soubory lze snadno obnovit. Jak se jich zbavit jednou provždy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když smažete soubor a vysypete koš, systém ho ve skutečnosti neodstraní, jen uvolní místo. Microsoft nabízí nástroj, který takové soubory dokáže vytáhnout zpět.
Externí disk, notebook

Externí disk, notebook

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:04

Reklama
Další články z Mobify.cz
Chraňte se na WhatsAppu lépe. Na začátek zablokujte neznámé volající, vše máte v nastavení
Chraňte se na WhatsAppu lépe. Na začátek zablokujte neznámé volající, vše máte v nastavení
Chytrý trik, jak ušetřit za předplatné YouTube, Spotify nebo Netflixu pomocí rodinného sdílení
Chytrý trik, jak ušetřit za předplatné YouTube, Spotify nebo Netflixu pomocí rodinného sdílení

Rodinný tarif Spotify nebo YouTube Premium dokáže srazit měsíční náklad na jednoho člověka pod...

Počítač nestíhá? V několika krocích zrychlíte Windows 11 bez utrácení za nový hardware
Počítač nestíhá? V několika krocích zrychlíte Windows 11 bez utrácení za nový hardware

Největší brzdu Windows 11 většinou nezpůsobí slabý procesor, ale souběh desítek drobných softwarových...

Zrychlete iPhone, který se seká: Vyčistěte paměť RAM a omezte náročné procesy na pozadí
Zrychlete iPhone, který se seká: Vyčistěte paměť RAM a omezte náročné procesy na pozadí

Na iPhonu neexistuje žádné tlačítko „vyčistit RAM“. Praktický ekvivalent je restart, ukončení problémové...

7 triků, jak zrychlit Android za 5 minut: Vyčistěte cache a zrychlete animace ve vývojářském menu
7 triků, jak zrychlit Android za 5 minut: Vyčistěte cache a zrychlete animace ve vývojářském menu

Sedm zásahů v nastavení telefonu, které zvládnete bez servisu i bez rootu, od vyčištění cache po skryté...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.