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Čeští vědci objevili v Panamě šest nových druhů žab. Čtyři z nich jsou ohrožené

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Mezinárodní výzkumný tým pod vedením Milana Veselého z katedry zoologie přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého objevil při pobytu v Panamě šest dosud nepopsaných druhů žab…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:00

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