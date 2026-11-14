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Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek

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Společnost Harman se specializuje na sluchátka a reproduktory a stoji za značkami JBL, Harman Kardon, nebo AKG. V roce 2017 jí koupil Samsung. Podle dostupných...
Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek

Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek

Zdroj: GSM Arena
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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