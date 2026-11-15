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Za nezávislá média budou demonstrovat stovky Jihomoravanů, na Letnou míří autobusem

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Stovky lidí se z jižní Moravy dnes dopoledne vydávají na demonstraci na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií na pražské Letné autobusy, které zajišťují jednotlivci z menších měst a obcí.
Za nezávislá média budou demonstrovat stovky Jihomoravanů, na Letnou míří autobusem

Za nezávislá média budou demonstrovat stovky Jihomoravanů, na Letnou míří autobusem

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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