Chraňte se na WhatsAppu lépe. Na začátek zablokujte neznámé volající, vše máte v nastavení

Stačí tři klepnutí a telefon přestane zvonit pokaždé, když vám zavolá číslo, které nemáte uložené v kontaktech. Postup je jednoduchý: Settings → Privacy → Calls → Silence unknown callers. Přepnete přepínač a máte hotovo. WhatsApp za neznámé považuje volající, se kterými jste dosud nekomunikovali, jejichž čísla nemáte uložená v kontaktech nebo která aplikace vyhodnotí jako podezřelá. Hovor sice neuslyšíte, ale jeho záznam zůstane v záložce Calls i v oznámeních. Pokud vám tedy volal někdo oprávněně, můžete si hovor později dohledat. Tím ale ochrana teprve začíná. WhatsApp totiž nabízí také centrálního průvodce s názvem Privacy Checkup, který na jednom místě sdružuje důležitá nastavení soukromí. Najdete ho v Settings → Privacy → Privacy Checkup. Provede vás čtyřmi oblastmi nastavení – od kontroly toho, kdo vás může kontaktovat, přes viditelnost osobních údajů až po zabezpečení účtu.
Proč umlčet neznámé volající, i když vám zatím nikdo podvodný nevolal
Častá reakce zní: „Mně na WhatsAppu žádný podvodník nevolal, takže tuhle funkci nepotřebuji.“ Jenže umlčení neznámých volajících neslouží pouze jako filtr proti obtěžujícím hovorům. Technický tým společnosti Meta v roce 2023 popsal, že tato funkce mění způsob zpracování příchozích hovorů, a pomáhá tak zmenšovat prostor pro případné útoky. To se týká i sofistikovaných útoků typu zero-click, při kterých může k napadení zařízení stačit samotné přijetí hovoru aplikací – uživatel ho nemusí ani zvednout.
V Česku NÚKIB i ČTÚ opakovaně upozorňují na podvodné telefonáty a spoofing, tedy podvržení telefonního čísla tak, aby působilo důvěryhodně. Veřejně dostupnou českou statistiku, která by podobné incidenty evidovala přímo pro WhatsApp, se nám nepodařilo dohledat. To ale neznamená, že se problém českých uživatelů netýká. Například v Indii už státní úřady vydaly oficiální varování před hovory přes WhatsApp z cizích čísel, jejichž volající se vydávali za zástupce vládních institucí. Zapnutí umlčení neznámých volajících je zkrátka jednoduché preventivní opatření, které vás nic nestojí.
Co všechno najdete v Privacy Checkup
Privacy Checkup není novinkou roku 2026. Meta tuto funkci spustila už 20. června 2023. Většina jednotlivých nastavení byla dostupná i dříve, jen byla rozptýlená v různých částech nabídky. Průvodce je seskupil do čtyř logických bloků:
- Kdo vás může kontaktovat – umlčení neznámých volajících, správa nastavení skupin (kdo vás do nich může přidávat) a seznam blokovaných kontaktů.
- Kontrola osobních údajů – nastavení toho, kdo vidí vaši profilovou fotku, stav „naposledy viděn/online“, popisek About a potvrzení o přečtení. U jednotlivých položek lze obvykle zvolit možnosti Moje kontakty, Moje kontakty kromě… nebo Nikdo.
- Více soukromí pro chaty – App Lock, tedy biometrický zámek aplikace, a výchozí nastavení mizejících zpráv.
- Více ochrany účtu – šifrované zálohy, dvoufázové ověření, passkey a záložní e-mail.
Na Androidu najdete App Lock v nabídce Settings → Privacy → App lock. Na iPhonu je cesta Settings → Privacy → App Lock → Require Face ID. Nastavení zabere jen několik sekund. Díky němu bude aplikace vyžadovat biometrické ověření i v případě, že už je telefon odemčený.
Šifrovaná záloha: největší přehlížená bezpečnostní mezera
Dostáváme se k tomu, co podle nás patří mezi nejčastěji přehlížená rizika. WhatsApp automaticky šifruje zprávy a hovory metodou end-to-end, což většina uživatelů ví. Mnohem méně lidí si ale uvědomuje, že cloudové zálohy chatů nejsou tímto šifrováním ve výchozím nastavení chráněné. Jde o dvě odlišné věci.
Pokud si šifrování záloh sami nezapnete, mohou být vaše konverzace uložené na Google Disku nebo v iCloudu přístupné způsobem, který neposkytuje stejnou úroveň ochrany jako end-to-end šifrování přímo v WhatsAppu. Šifrování zálohy zapnete v nabídce Settings → Chats → Chat Backup → End-to-end Encrypted Backup. WhatsApp vám nabídne ochranu pomocí passkey, hesla nebo vygenerovaného 64místného šifrovacího klíče.
S tím je ale spojený důležitý kompromis: pokud ztratíte heslo nebo šifrovací klíč a nemáte k dispozici jiný způsob obnovení, k záloze se už nemusíte dostat. WhatsApp ji za vás nedokáže dešifrovat ani obnovit ztracený klíč. Vytvoření nové passkey navíc samo o sobě neodemkne starou zálohu. Proto je důležité zvolit způsob ochrany, který dokážete bezpečně uchovat a později znovu použít.
Zvláštní pozornost by měli věnovat zálohám uživatelé iPhonů. I když v aplikaci WhatsApp zapnete end-to-end šifrování zálohy, data aplikace mohou být součástí celkové zálohy iPhonu na iCloudu. Tato záloha se řídí samostatnými pravidly zabezpečení a nemusí být chráněna stejným způsobem jako záloha WhatsAppu. WhatsApp proto doporučuje v nastavení iPhonu vyřadit WhatsApp ze zálohování zařízení.
Krok za krokem: kompletní postup za pět minut
Celý proces zvládnete i bez technických znalostí. Největší pozornost věnujte bezpečnému uložení přístupových údajů k šifrované záloze.
- Otevřete Settings → Privacy → Privacy Checkup a projděte jednotlivé kroky průvodce.
- V části „Choose who can contact you“ zapněte Silence unknown callers, zkontrolujte nastavení skupin a projděte seznam blokovaných kontaktů.
- V části „Control your personal info“ upravte viditelnost profilové fotky, stavu online, popisku a potvrzení o přečtení. Vhodnou volbou je například Moje kontakty, případně přísnější omezení.
- V části „Add more privacy to your chats“ zapněte App Lock a zvažte nastavení výchozích mizejících zpráv.
- V části „Add more protection to your account“ aktivujte dvoufázové ověření, passkey a záložní e-mail, pokud jsou tyto možnosti k dispozici.
- Mimo průvodce přejděte do Settings → Chats → Chat Backup a zapněte end-to-end šifrování zálohy. Heslo, passkey nebo šifrovací klíč si bezpečně uložte mimo telefon.
Umlčení neznámých volajících je jeden z nejrychlejších kroků, který můžete udělat. Šifrování záloh je zase důležitá ochrana pro případ, že o telefon přijdete nebo se někdo dostane k vašim cloudovým datům. Nezapomeňte ale, že stejně důležité jako samotné zapnutí šifrování je také bezpečné uchování přístupových údajů, bez kterých nemusíte být schopni zálohu obnovit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman