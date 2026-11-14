Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

JBL přináší nový reproduktor Authentics 30

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nabídku bezdrátových reproduktorů v retro designu se rozhodla aktualizovat společnost JBL, která do oficiálního prodeje vyslala nového zástupce s názvem Authentics 30. Přírůstek sice nebude...
JBL přináší nový reproduktor Authentics 30

JBL přináší nový reproduktor Authentics 30

Zdroj: JBL Authentics 30 | Zdroj: Gizmochina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:14

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Narwal Flow 2: tichý luxus, který si rozumí i se psem
Narwal Flow 2: tichý luxus, který si rozumí i se psem
OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze
OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze

Když Google poprvé představil možnost hlasové aktivace jeho tehdejšího Google Asistenta, bylo možné použít...

Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz
Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz

Ve zkratce: Evropská komise představila návrh Digital Fairness Act, který má omezit manipulativní praktiky...

watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory
watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

Pokud vlastníte chytré hodinky Apple Watch, měli byste zpozornět. Apple připravuje aktualizaci watchOS...

Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát
Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát

Podle dostupných informací by Apple měl na jaře příštího roku představit nové modely iPhone 18 a iPhone Air...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.